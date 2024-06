Les équipiers Premier Tech redonnent à des organismes à travers le Québec

En mai dernier, les équipiers Premier Tech à travers le Québec ont pris part au mouvement de générosité «PT se noue à ta cause». Au total, ils ont donné à près de 55 organismes répartis dans 10 régions du Québec et dans plus de 15 domaines d’intervention.

En lançant le mouvement «PT se noue à ta cause», Premier Tech soutient les équipiers dans leurs valeurs, les encourage à vivre l’expérience du don à leur tour et à contribuer à la vitalité sociale et économique des milieux. Cette initiative, qui reviendra annuellement, vise à encourager les équipiers à donner à une cause de leur choix et à les accompagner, en bonifiant leur don, à générer un impact positif dans leurs communautés.

«J’ai décidé de faire un don à Duvetnor, un organisme qui veille à la préservation et à la protection de la biodiversité dans le Bas-Saint-Laurent. Ce qui est intéressant, c’est que cela se fait à travers l’écotourisme et combine toutes les valeurs du développement durable. Je trouve important de les encourager et de mettre en valeur notre région et ses différents milieux naturels», témoigne Geneviève St-Pierre, designer industriel pour Premier Tech Producteurs et Consommateurs.

Les causes choisies par les équipiers varient de l’environnement, à la santé mentale, en passant par la culture. Pour certains, c’était l’occasion de redonner à des organismes qui ont fait la différence dans leur vie.

«J’ai choisi de soutenir Opération Enfant Soleil dont la mission me touche personnellement. En permettant l’achat d’équipements médicaux de pointe, cet organisme permet de sauver la vie d’enfants malades», confie Jessica Lavoie, gestionnaire formation technique pour Premier Tech Systèmes Automatisés.

Cette initiative s’ajoute à l’engagement de longue date de Premier Tech à faire la différence dans les communautés où elle est présente en santé, en éducation et dans le sport au moyen de partenariats significatifs.

Les dons ont été faits par le biais de Nooé, une plateforme en ligne gratuite et facile d’utilisation développée par Mirego – Premier Tech Digital et qui propose une sélection de plus de 3 000 organismes québécois enregistrés. Nooé, c’est aussi un organisme à but non lucratif dont la mission est d’augmenter le don moyen au Québec en encourageant les entreprises et leurs équipes à redonner.