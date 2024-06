Bernard Bélanger reçoit l’Ordre national du Québec

L’apport significatif à l’évolution et au rayonnement du Québec du président du conseil d’administration de Premier Tech, Bernard Bélanger, sera reconnu, le 19 juin prochain à Québec. L’entrepreneur louperivois se verra alors remettre le grade d’officier de l’Ordre national du Québec des mains du premier ministre du Québec, François Legault.

Cette distinction vient reconnaître le parcours d’un bâtisseur et homme d’affaires qui a su miser sur l’innovation, la recherche et le développement ainsi que sur le talent et l’expertise des équipiers Premier Tech pour assurer le développement de l’entreprise tout en veillant au développement des milieux où elle est présente.

Touché par cette reconnaissance, M. Bélanger a tenu à mentionner sa fierté de voir que l’entreprise contribue à faire rayonner le talent du Québec à l’international : «C’est un réel honneur de recevoir ce prix qui témoigne du succès de Premier Tech, devenue aujourd’hui une source d’inspiration pour d’autres entrepreneurs de la province.»

L’Ordre national du Québec constitue la plus haute distinction honorifique décernée par l’État québécois, remise annuellement par le premier ministre à des personnes qui, d’hier à aujourd'hui, ont contribué, à leur manière, à façonner le Québec. La cérémonie de remise des insignes aura lieu le 19 juin 2024, à l’Agora de l’Hôtel du Parlement du Québec.

Pour Bernard Bélanger, cette reconnaissance s’ajoute à plusieurs autres, dont la médaille de l’Assemblée nationale en 2023, l’Ordre du Canada en 2016 et l’Ordre national de la Légion d’honneur en 2014.