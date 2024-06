Pierre Poilievre sera à Rivière-du-Loup le 22 juin prochain

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, qui caracole en tête dans les différents sondages en vue des élections fédérales sera de passage à Rivière-du-Loup le samedi 22 juin prochain. C’est le député conservateur de Montmagny – L’Islet – Kamouraska – Rivière-du-Loup, Bernard Généreux qui en a fait l’annonce.

La présence du chef conservateur s’effectue dans le cadre de la tournée provinciale de la Saint-Jean-Baptiste. La tournée se déroulera dans plusieurs régions et évènements au Québec. C'est la première visite de Pierre Poilievre dans la région depuis qu'il a remporté l'investiture à la chefferie de son parti en septembre 2022.

Selon les informations fournies par M. Généreux, le chef conservateur participera à un rassemblement du «Gros Bon Sens» où toute la population est invitée. Cet évènement, qui a lieu le samedi 22 juin à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup à 10 h, est gratuit. Une séance de photo suivra.

Selon le député, Pierre Poilievre profitera de l’occasion pour exposer ses propositions et le plan des conservateurs en vue de la prochaine élection fédérale. «Il faut sortir Justin Trudeau de son poste de premier ministre au plus vite pour changer le cours de notre histoire et ainsi couper les taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget, et arrêter les crimes dans notre beau pays», ajoute M. Généreux par voie de communiqué.

Pour participer à l’évènement, vous pouvez vous inscrire sur le site Internet du Parti conservateur du Canada.