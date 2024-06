Un franc succès pour le Golf en santé Hôtel Levesque de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup annoncer que, grâce à la générosité des donateurs et partenaires du Golf en santé Hôtel Levesque du 7 juin, de nombreux équipements seront offerts à plusieurs départements et installations de santé la région. Une somme de 177 666 $ a été amassée.

Lors de cet événement, 144 joueurs se sont affrontés dans un tournoi amical, suivi du souper gastronomique Aliments Asta lors duquel se sont déroulés deux types d'encans, dont celui à la criée présenté par Groupe Medway.

Cette réussite permettra l’acquisition d’équipements permettant d’intensifier encore plus les soins à prodiguer à domicile, grâce à un véhicule adapté (VESTA) qui contient ces équipements spécialisés; d’appareils pour aider le personnel, ainsi que les usagers avec déficiences intellectuelles et physiques, tels que des équipements pour une salle de stimulation sensorielle, une embosseuse braille, un logiciel de conversion, des équipements de flottaison, un IPAD d’aide spécialisée, etc.; de trois appareils pour le traitement de l’apnée du sommeil et d’équipement de sécurité cardiaque pour la clientèle de la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (l’île verte).

La Fondation remercie toute la population pour leur implication. En tout temps il est possible de contribuer et de faire un don au santerdl.ca.