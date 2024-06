Une nouvelle certification collégiale en initiation à la pédagogie musicale au Cégep de Rivière-du-Loup

Le Service de la formation continue du Cégep de Rivière-du-Loup annonce la création d’une nouvelle certification collégiale intitulée Initiation à la pédagogie musicale. Fruit d’une collaboration avec l'École de musique Alain-Caron (ÉMAC) de Rivière-du-Loup, cette formation de 70 heures vise à outiller les personnes qui enseignent ou qui souhaitent enseigner la musique en leur fournissant des compétences nécessaires pour offrir des cours adaptés aux besoins variés de leur clientèle.

Cette certification, offerte en ligne et en mode asynchrone, offre une flexibilité qui permet aux personnes inscrites de suivre les cours à leur propre rythme, en tout temps et en tout lieu, facilitant ainsi la conciliation avec la vie professionnelle ou familiale. Après leur formation, les adeptes de musique pourront notamment décrire les besoins physiques, émotionnels et cognitifs des différents profils d’apprenants, choisir des activités pédagogiques pertinentes pour atteindre des objectifs précis d'apprentissage musical et planifier des leçons de musique équilibrées, favorisant le développement global de la musicalité des élèves. Le programme comprend des modules riches et diversifiés, intégrant des présentations narrées, des vidéos éducatives, des textes, des liens vers des ressources web et des tests autocorrigés. Des moments d’échange avec la formatrice sont également prévus, assurant un suivi personnalisé et interactif.

François Lévesque, directeur général de l'ÉMAC, souligne l’importance de cette initiative : «Le besoin de préparer une relève formée et qualifiée est essentiel et se fait de plus en plus ressentir à la grandeur de la province. Pour une école comme la nôtre, cette nouvelle formation est un excellent outil pour faciliter le recrutement et favoriser la rétention du personnel, tout en lui permettant d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour être rapidement bien préparé à enseigner.»

Justine Pomerleau-Turcotte, conseillère pédagogique à l’ÉMAC, partage son enthousiasme : «Mon expérience acquise à titre de conseillère pédagogique de l’ÉMAC m’a permis de mieux cerner les besoins des personnes souhaitant enseigner la musique avec confiance. C’est très stimulant de développer cette formation, puisqu’elle est en accord avec mes valeurs professionnelles.»

La période d'inscription s’étend du 12 juin au 13 septembre 2024. Le début des cours est prévu pour la semaine du 14 octobre 2024. Une séance d'information en ligne se tiendra le mardi 20 aout, à 19 h.

Pour plus d’informations sur les conditions d’admission ou pour signaler son intérêt, il est possible de visiter le site www.cegeprdl.ca/pedagogie-musicale.