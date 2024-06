Vide-ateliers d’artistes : une nouvelle offre culturelle

Un Vide-ateliers d’artistes aura lieu les 15 et 16 juin, de 13 h à 17 h, au Café créatif de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup, 3e étage. Des artistes dans l’obligation de déménager dans un espace plus restreint, ou simplement d’alléger leur atelier pour faire de la place à de nouvelles créations proposeront, à prix attractif, des œuvres de techniques et de formats variés.

Le Vide-ateliers est une initiative d’Hétéroclite, un organisme basé à Rivière-du-Loup qui organise, depuis 2004, divers événements culturels, dont la biennale de Livres d’artistes au Portage. La Ville de Rivière-du-Loup collabore à cet événement en mettant à la disposition des artistes un local pour exposer et vendre leur production et en faisant la promotion de l’événement.

L’édition 2024 présente des travaux d’Andrée Bélanger, Olivier Blot, Richard Doutre, Michel Lagacé, Raymonde Lamothe, Hélaine Morency, et Pierre Sénéchal. Voilà une belle occasion de rafraîchir son environnement avec de nouvelles œuvres, ou simplement de venir prendre un café en bonne compagnie.