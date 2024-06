Levée de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert au Bas-Saint-Laurent

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et l'Association des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) ont procédé le 8 juin dernier à la signature, avec la partie patronale, de l'entente nationale sur les conditions de travail des enseignantes et enseignants qu'elles représentent. Son entrée en vigueur était le lendemain, ...