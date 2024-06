Recrudescence de violence dans les écoles du KRTB

L'avocette d'Amérique, facilement reconnaissable à son mince cou et surtout à son long bec fin et retroussé, ne passe pas inaperçue ces derniers jours à Notre-Dame-des-Neiges, et plus particulièrement sur les berges de la rivière des Trois Pistoles. On y joue même du coude pour l'apercevoir et surtout la photographier. Une véritable star qui ...