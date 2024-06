Tourisme Bas-Saint-Laurent poursuit sur sa lancée

L’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent tenait sa 46e assemblée générale annuelle au Caveau des Trois-Pistoles, le 6 juin dernier auprès de membres, d’organisations touristiques, partenaires sur place et en mode virtuel. En plus de dresser un bilan positif des actions réalisées au cours de la dernière année, l’organisme a présenté son plan d’action ainsi qu’un budget équilibré pour l’année 2024- 2025.

«C’est grâce aux efforts et à l’implication des acteurs touristiques que le Bas-Saint-Laurent continue de se démarquer, d’être attractif et de voir grand! Nous avons entamé collectivement plusieurs chantiers importants qui nous permettront de poursuivre sur cette lancée. Je tiens à vous féliciter et à vous remercier, en mon nom personnel et au nom du conseil d’administration, pour cet apport essentiel», a exprimé Charles Labrecque, président du conseil d’administration.

«Nous en avons fait le constat lors de notre dernier colloque, les temps changent et notre secteur n’y échappe pas. Le tourisme durable et responsable, la transition technologique, l’intelligence artificielle, la main-d'œuvre ainsi que les effets de l’inflation, des changements climatiques sont autant de défis qui nous obligent à être à l’affût, à nous adapter constamment et à être créatifs», a souligné Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

QUELQUES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT ANNUEL 2023-2024

Dévoilée en mars dernier, la plateforme bassaintlaurent.ca a été complètement repensée afin de rendre l’expérience de navigation facile et inspirante. En phase avec le positionnement Bas-Saint-Laurent… Prendre le temps et la planification stratégique marketing 2024-2027, le site Web présente les atouts, les expériences et les temps forts du Bas-Saint-Laurent en toutes saisons.

Plus de 5 M$ sont investis chaque année dans diverses campagnes de promotion intra et hors Québec avec Le Québec maritime.

L’achalandage touristique a connu une légère baisse en cours d’année, attribuable en partie aux aléas de la température avec un été instable et moins de neige en hiver. Le taux moyen d’occupation d’hébergement pour la saison estivale (mai à septembre) était de 68,7 % (- 3,5 % par rapport à 2022). Celui de la saison hivernale (novembre à mars) était de 39,6 % (- 3,4 % par rapport à 2022). Le taux moyen d’occupation des campings pour juin juillet et août 20de 68 % (- 2% par rapport à 2022). *Source : ministère du Tourisme.

Un nouvel espace-membre et une boutique en ligne ont été mis à la disposition des membres afin de leur permettre d’accéder efficacement aux informations les concernant et de faire l’achat en ligne d’espaces de visibilité dans les différents outils imprimés et numériques.

Un service-conseils en marketing est maintenant disponible pour accompagner les membres et les aider à maximiser les retombées de leurs actions marketing.

Le tout premier Forum Vélo a permis de réunir plus de 80 personnes et de donner l’impulsion à la structuration du produit à l’échelle régionale.

Les leviers financiers et services-conseils de Tourisme Bas-Saint-Laurent ont permis de soutenir52 projets. Une somme totale de 2 207 856 $ a été accordée dans le cadre de ses deux programmes d’aide, soit l’EPRTNT (Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme, en collaboration avec le ministère du Tourisme) et le POPIR (Programme d’optimisation de partenariats et d’initiatives régionales). Ces aides ont généré des investissements dans le milieu de 19 847 786 $.

Le programme d’utilisation élargie des crédits à l’hébergement (TSH) permet de faciliter les achats marketing des entreprises qui prélèvent la taxe sur l’hébergement au BSL avec de nouvelles opportunités d’investissements.

L’organisation a fait l’acquisition d’un véhicule corporatif et du bâtiment qui abrite les bureaux de Tourisme Bas-Saint-Laurent situé au 480, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup.

La version complète du rapport annuel est disponible au https://atrbsl.ca/documents-administratifs/.

Le plan d’action de Tourisme Bas-Saint-Laurent s’articule autour de ses quatre grands mandats que sont le leadership et la connaissance, la promotion du Bas-Saint-Laurent, le développement et la structuration de l’offre, l’accueil et l’information touristique. Composée de 15 personnes, l’équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent propose une diversité de services dans le but d’accompagner et de soutenir efficacement les organisations et les entreprises touristiques à divers niveaux.

12 OBJECTIFS EN 160 ACTIONS

Déployer la stratégie marketing 2024-2027 : Bas-Saint-Laurent…prendre le temps. ​ Déployer une offre de services adaptée aux besoins des membres. ​ Offrir du financement et de l'accompagnement aux organisations. ​ Assurer une gestion administrative efficace et efficiente. ​ Assumer le leadership de l'industrie sur les enjeux prioritaires. ​ Documenter les tendances et les retombées de l'industrie. ​ Structurer et harmoniser les offres vélo sur le territoire. ​ Structurer des créneaux porteurs dans chacune des destinations (MRC). ​ Structurer l'offre nature sur les 4 saisons. ​ Structurer les routes touristiques. ​ Repenser le réseau d'accueil bas-laurentien. ​ Stimuler l'implantation de pratiques durables dans l'industrie.

ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Charles Labrecque agira à titre de président du conseil d’administration, Hélène Théberge assurera la vice-présidence et Catherine Gagné agira à titre de secrétaire-trésorière. Font également partie des administrateurs, mesdames Ève Simard, Joanna Lortie, Annie Couture, Marlaine Saint-Jean, ainsi que messieurs Élyme Gilbert, Martin Rioux-Beaulieu, Patrick Noël et Maxime Gendron. Le président du conseil d’administration, Charles Labrecque, et le président-directeur général, Pierre Lévesque, ont tenu à remercier les membres du conseil d’administration et l’équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent pour le travail accompli en cours d’année.