La fermeture complète du pont D’Amours pendant huit mois sera considérée

La Ville de Rivière-du-Loup analysera la possibilité de fermer complètement le pont d’Amours à la circulation pendant une période de huit mois afin que le ministère des Transports et de la Mobilité durable procède à sa réhabilitation à l’été 2026.

Le MTQ a récemment confirmé que cette avenue était possible et même envisagée dans ce dossier. Elle a d’ailleurs été présentée à l’administration louperivoise lors d’une rencontre entre les deux parties dans les dernières semaines.

La fermeture complète du lien entre les deux rives viendrait chambouler le quotidien de plusieurs citoyens des deux côtés de la rivière du Loup. Elle présenterait cependant certains avantages, dont une réduction importante de la durée anticipée des travaux.

«Bien que cette option entraîne un détour de quelques kilomètres pour les automobilistes, elle permettrait de réduire de façon substantielle la durée du chantier puisque l’installation et le démantèlement de la structure temporaire ne seraient pas requis», a confirmé Sophie Gaudreault, porte-parole régionale au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

«La durée des travaux passerait ainsi d’environ trois ans à moins d’un an», a-t-elle précisé.

Le scénario impliquant la construction d’un pont temporaire permettant le maintien de la circulation durant le chantier du pont d’Amours est discuté depuis plusieurs années à Rivière-du-Loup. Ce dossier est d’ailleurs revenu dans l’actualité en mars, lorsque le propriétaire d’un immeuble à logement de la rue Témiscouata a dénoncé un processus d’expropriation jugé cavalier. Une partie de son terrain a été ciblé pour accueillir une partie de l’infrastructure.

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, a abordé la possible fermeture complète du pont à la dernière séance du conseil municipal, celle du 21 mai. Il s’agit, selon lui, d’une avenue qui doit être considérée avec rigueur.

«Quand les gens du MTQ sont arrivés avec ça, on a été un peu surpris. Ils venaient mesurer la température de l’eau, voir si nous étions ouverts», a-t-il soutenu.

«Ce qui est maintenant important pour nous, c’est vraiment de regarder au niveaux des services d’urgence, que ce soit les pompiers, les policiers et les ambulanciers. Est-ce qu’il y a des alternatives, si le pont est fermé sur une longue période?»

La sécurité des citoyens demeure la priorité de la Ville, martèle Mario Bastille. «C’est le mot d’ordre et c’est non-négociable. S’il y a des plan B et que nous pouvons avoir des solutions, peut-être que ça pourra être envisagé», a-t-il dit, dévoilant un peu plus sa pensée.

La Ville de Rivière-du-Loup doit éventuellement informer le Ministère de sa décision. Si cette solution est retenue, le MTQ assure qu’il travaillera en collaboration avec la Ville afin de mettre en place des moyens visant à atténuer les répercussions de cette fermeture sur les citoyens.