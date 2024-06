Rivière-du-Loup représentée dans le cadre de la Randonnée Jimmy Pelletier 

La Randonnée Jimmy Pelletier 2024 s’arrêtera à Rivière-du-Loup le 28 juin prochain. Ce sera une nuitée «à la maison» pour Jonathan Pelletier et Audrey Grégoire, un couple louperivois qui participera au rendez-vous sportif dont l’objectif est d'amasser des fonds pour différents organismes, dont Adaptavie.

Le duo fera ainsi partie du peloton d’une centaine de cyclistes qui franchira, en quatre jours, le parcours de 515 kilomètres qui sépare Saint-Georges-de-Beauce et Matane. L’aventure commencera le 27 juin pour se terminer le 30 juin.

Dans les dernières années, les deux athlètes ont suivi la Randonnée Jimmy Pelletier à travers des membres de la famille qui y ont participé. Cette fois, ils ont décidé de joindre l’utile à l’agréable et d’y prendre part à leur tour. Ils seront menés par Jimmy Pelletier, un athlète paraplégique qui a participé aux Jeux paralympiques de Turin en ski de fond en 2006 et au Championnat du monde de vélo à main à Baie-Comeau en 2013.

«Le trajet passe devant notre porte alors c’était évident qu’on ne pouvait pas manquer ça», a récemment confié Jonathan Pelletier, un sportif qui pratique aussi la planche à voile, notamment.

«Nous sommes plus des gens de vélo de montagne, mais étant de nature actifs, je crois que nous saurons relevé ce défi. On espère que notre forme physique et la météo, surtout le vent, seront de notre côté!», a-t-il ajouté. «Nous avons la chance d’être en santé et c’est notre façon d’aider un peu ceux qui n’ont pas la même chance que nous.»

L’organisme Adaptavie, qui sera le principal bénéficiaire des fonds recueillis, a la mission d'offrir des services adaptés et contribuer à la recherche et à l’innovation afin de maintenir et d’améliorer le bien-être et l’autonomie des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. L’argent permettra notamment «de faciliter l'accès à la pratique sportive adaptée» à travers différentes initiatives.

Il est possible d’encourager les campagnes de financement de Jonathan ou d’Audrey en visitant le https://www.larandonneejimmypelletier.com, en cliquant sur l’onglet «Donner» et en cherchant leur nom parmi les participants. Au Québec, l’objectif de la randonnée est 250 000 $.