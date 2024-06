Un cornet pour soutenir La Ressource et les personnes handicapées

À l'aube de l’été, alors que la nature se réchauffe doucement, plus d’une quinzaine de marcheurs s'apprêtent à entreprendre un voyage exceptionnel sur le Chemin du Québec. Du 8 au 16 juin, ces passionnés de plein air parcourront le secteur Monts et vallées et l’Arrière-pays, reliant Saint-Damase-de-L’Islet à Sainte-Rita, dans une quête de ...