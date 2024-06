Travaux sur chaussée et entraves à la circulation

La Ville de Rivière-du-Loup procédera dès lundi à différents travaux routiers, notamment des travaux de planage et de pavage, mais également d’excavation, sur différents tronçons de rues. La signalisation en place redirigera les utilisateurs de la route dans certains cas.

RUE FRASERVILLE – QUARTIER SAINT-FRANÇOIS

Dès lundi, et pour au moins trois jours, la rue Fraserville sera complètement fermée à la circulation entre le boulevard Armand-Thériault et la rue Saint-Pierre. Les automobilistes seront temporairement dirigés vers la rue Saint-Paul dans les deux directions. La circulation locale (résidents et commerces) sera possible sur la rue Saint-Cyrille et les rues avoisinantes pour rallier Armand-Thériault à l’Ouest et Levasseur à l’Est.

RUE FRASER

L’accès à la rue Fraser, entre les rues Lafontaine et Saint-Marc, sera aussi limité aux utilisateurs de la route de lundi à mercredi. La circulation de transit sera temporairement dirigée vers la rue Saint-Marc dans les deux directions. Cependant, les commerces demeureront accessibles ainsi que les résidences situées sur ce tronçon.

RUE FRASERVILLE – SECTEUR PLACE CARRIER

En lien avec le chantier de prolongement des services d’aqueduc et d’égout dans le secteur de Place Carrier, la rue Fraserville doit en partie être excavée dès lundi, si les conditions le permettent, et ce, pour une période de 4 à 5 semaines. La portion touchée se situe entre la bretelle d’accès à l’autoroute 85 direction Sud et l’entrée habituelle du parc Fraserville. La circulation sera maintenue en alternance dans ce secteur pour la première semaine de travaux, donc un ralentissement est à prévoir.