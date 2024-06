Plus de 170 leaders du développement économique rassemblés à Rivière-du-Loup

La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Rivière-du-Loup, en collaboration avec la SADC des Basques, du Témiscouata et du Kamouraska, sera l’hôte du 20e Congrès du Réseau des SADC et Centres d’aide aux entreprises (CAE) du Québec. Du 12 au 14 juin, les SADC accueilleront et feront découvrir la région à plus de 170 administrateurs bénévoles, direction générale des SADC et CAE ainsi que leurs partenaires, dont des représentants de Développement économique Canada pour la région du Québec (DEC).

Sous le thème « L’Innovation à notre saveur » les congressistes sillonneront la région à la découverte d’entreprises et de projets collectifs porteurs, en plus de partager des solutions novatrices autours de nos différents enjeux économiques prioritaires, comme l’innovation, la transition numérique et robotique et le développement durable. Face à ces défis, des solutions propres à la région ont été développées, elles sont à notre saveur.

Les participants auront également l’opportunité d’assister à des formations et des conférences inspirantes dont une portante sur la FabRégion Bas-Saint-Laurent, un outil innovant d’autonomie régionale.

Le congrès est également l’occasion de partager les réussites de l’ensemble de notre Réseau qui depuis 40 ans œuvre au développement économique des régions du Québec.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES

Alors que plus de 170 congressistes participeront au congrès, les retombées économiques directes pour la région sont considérables. «En plus de découvrir les commerces, hôtels, sites touristiques et restaurants, les congressistes pourront rencontrer nos entrepreneurs locaux, goûter les produits régionaux qui font notre renommée et se laisser inspirer par le talent de nos artistes locaux. L’impact économique ira certainement au-delà de l’événement, puisque plusieurs participants prolongeront leur séjour et reviendront peut-être nous visiter après être tombés sous le charme du KRTB!», précise la présidente de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup, Marie-Hélène Collin.