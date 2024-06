Les candidatures pour obtenir une médaille du couronnement du roi Charles III sont ouvertes

Jean-Pierre Sylvestre a voyagé partout dans le monde, déterminé à observer et étudier les cétacés, ces petits et grands mammifères marins qui le passionnent depuis plusieurs décennies. À 63 ans, il a toujours la flamme et des projets plein la tête, incapable de mettre une croix sur les grandes aventures. Il est même sur le point de larguer les ...