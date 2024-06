Une activité du Parti Québécois Rivière-du-Loup - Témiscouata sous le thème de la jeunesse et de l’indépendance

Le Parti Québécois de la circonscription Rivière-du-Loup - Témiscouata a organisé, le 5 juin, un rassemblement militant. Cette rencontre a réuni de nombreux membres et sympathisants autour de deux invités d'honneur, Émile Simard, président du Comité national des jeunes du Parti Québécois et Alexis Letarte, un militant indépendantiste, conférencier et fervent opposant à la censure dans le milieu de l'éducation.

Émile Simard a partagé sa vision pour l'avenir du Parti Québécois et l'importance de l'engagement des jeunes dans la politique québécoise notamment dans les régions du Québec. «Il y a de l’engouement au sein du Parti Québécois présentement. On observe une augmentation du nombre de militants jeunes dans nos événements mais également au niveau de l’adhésion de nouveaux membres», a-t-il affirmé.

De son côté, Alexis Letarte a su captiver l'auditoire avec un discours sur la diplomatie québécoise et la souveraineté. «En tant que province, le Québec est assujetti à un contrôle total de sa diplomatie par le gouvernement fédéral. L’émancipation du Québec c’est aussi de se permettre de négocier d’égal à la table des nations sans devoir demander la permission à qui que ce soit», a-il insisté.

UN FINANCEMENT QUI SURPASSE LES ATTENTES

Le conseil exécutif du Parti Québécois de Rivière-du-Loup-Témiscouata se réjouit de l’implication des militants de la circonscription dans les événements, de la mobilisation ainsi que du financement qui va bon train.

«C’est avec une grande satisfaction que nous annonçons qu'à ce jour, en 2024, le Parti Québécois de Rivière-du-Loup - Témiscouata a surpassé le financement que nous avions atteint au 31 décembre 2023. De surcroît, nous avons mis en place une équipe dévouée de bénévoles qui se consacreront désormais, notamment par du porte-à- porte, à la promotion de l'indépendance dans notre circonscription. Notre parti est en excellente forme et déborde d'énergie», a déclaré Vincent Couture, président du Parti Québécois de la circonscription.