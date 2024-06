Le Rando-séjour du mois de juin sur le Chemin du Québec : une aventure inspirante

À l'aube de l’été, alors que la nature se réchauffe doucement, plus d’une quinzaine de marcheurs s'apprêtent à entreprendre un voyage exceptionnel sur le Chemin du Québec. Du 8 au 16 juin, ces passionnés de plein air parcourront le secteur Monts et vallées et l’Arrière-pays, reliant Saint-Damase-de-L’Islet à Sainte-Rita, dans une quête de découvertes et de rencontres.

Dans le tourbillon de nos vies modernes, où le rythme effréné de la technologie peut parfois nous éloigner de l'essentiel, la rando-communautaire offre une bouffée d'air frais. «Plus que jamais, les gens ont besoin de nature et de plein air pour leur santé physique et mentale», souligne l’accompagnateur Pascal Auger, porte-parole de l'organisme Chemin du Québec. «Quelle meilleure façon de renouer avec notre belle province que par cette aventure humaine et immersive, où chaque pas nous rapproche un peu plus de nos racines et de notre communauté ?»

En cette 5e année d'existence, l'organisme Chemin du Québec célèbre une collaboration fructueuse avec les communautés québécoises le long du parcours. Cette année, une forte demande est anticipée, avec un afflux important de marcheurs provenant des quatre coins de la province. «Nos concitoyens sont avides de redécouvrir le Québec sous un nouvel angle, à travers la marche», ajoute Pascal Auger. «Et nous sommes ravis de constater que des marcheurs internationaux se joignent également à l'aventure, témoignant de l'attrait mondial de notre belle province.»

Au cours de ces neuf jours, les participants parcourront en moyenne entre 15 et 25 kilomètres par jour, pour un total impressionnant de 177 kilomètres. Mais au-delà des chiffres, c'est l'esprit de camaraderie, de découverte et d'émerveillement qui animera chaque étape de ce périple.

Les personnes qui auront la chance de croiser ces marcheurs sur leur chemin sont invitées à les saluer et à partager avec eux les trésors cachés de leur coin de pays. Car dans cette aventure collective, chaque rencontre est une occasion de tisser des liens, de nourrir l'âme et de célébrer la beauté du Québec.

Pour en savoir plus et planifier sa propre aventure : www.CheminduQuebec.ca.