Spectacle de Daniel Bélanger au Centre culturel Berger ce samedi

Rivière-du-Loup en spectacles présente le nouveau spectacle de Daniel Bélanger, Mercure en mai, le samedi 8 juin à 20 h, au Centre culturel Berger.

Daniel Bélanger est de retour avec un spectacle-album qui célèbre la complicité humaine et les joies inattendues. Des mots attentifs aux étonnements, au soudain, à ces «petites Californies» qui dorment au fond de soi; des musiques naviguant entre le minimal et le luxuriant, avec motifs en boomerangs et passages secrets : tout raconte l’impromptu, ce qui échappe aux agendas et à la raison.

Pour plus de détails au sujet du spectacle, il est possible de contacter le Centre culturel Berger au 418 867-6666 ou de visiter le www.rdlenspectacles.com.