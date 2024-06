La Bastringue d’automne de retour les 27 et 28 septembre

L’événement la Bastringue d’automne sera de retour pour une 3e édition les 27 et 28 septembre prochain sur le site de la Maison d’Auteuil de Saint-Jean-de-Dieu.

L’évènement sera marqué cette année par une soirée d’ouverture le vendredi 27 septembre avec la présentation d’un spectacle d’un conteur traditionnel dans le fenil de la grange d’Auteuil. Les familles seront ravies de la journée du samedi 28 septembre qui commencera en force avec la présentation du spectacle d’Arthur l’Aventurier, sous le chapiteau JCO Malenfant. S’en suivra un diner hot dog BBQ et blé d’Inde ainsi que le spectacle du groupe de musique traditionnelle La Bacaisse. De nombreuses activités seront accessibles pendant la journée: tour de calèche, tour de poneys (mini-chevaux), visite des animaux de la ferme, exposition, visite guidée de la Maison d’Auteuil, maquillage pour enfants avec Marie-libellule, concours d’habiletés, séance de danse country et de danse traditionnelle et bien plus. Un souper méchoui sera également offert. Celui-ci sera agrémenté d’un 5 à 7 musical avec le groupe Junior Vintage, auquel succèdera une soirée dansante avec le groupe Experience Band.

Encore une fois cette année, il s’agira d’un rendez-vous festif intergénérationnel incontournable pour toute la population de la région et les visiteurs. L’ensemble de la programmation détaillée sera dévoilé en août prochain, de même que la vente des billets pour le souper méchoui et les spectacles. D’ici-là, il est possible d’en apprendre davantage à toutes les semaines sur la page Facebook de la Bastringue d’automne.

Cet évènement est organisé par le Comité des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu, les membres de la famille d’Auteuil qui accueillent chaleureusement l’évènement sur leur site, une équipe de bénévoles et des représentants de la SADC, du CLD et de la MRC des Basques.