Exercice d’urgence incendie dans une tourbière à Saint-Modeste

L'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) a réalisé le 31 mai dernier un exercice de simulation d’incendie sur une tourbière de Berger, à Saint-Modeste. Une vingtaine de participants ont pris part à l’exercice, dont les services d'incendie de Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Saint-Modeste, Saint-Arsène, Cacouna et Saint-Épiphane et les producteurs de tourbe concernés, soit Berger, Premier Tech, Les Tourbes Nirom et Tourbière Réal Michaud et Fils.

Des exercices d’urgence incendie sont réalisés depuis 2021 dans les régions où l’industrie est présente, toujours en collaboration avec une consultante en santé et sécurité du travail, les producteurs de tourbe ainsi que les services d'incendie locaux ou régionaux.

«Ces exercices et les échanges qui en découlent facilitent grandement la coordination des intervenants et permettent d’améliorer les pratiques en matière de prévention et de lutte contre les incendies en tourbière», a exprimé Stéphanie Boudreau, directrice générale de l’APTHQ et du Créneau d’excellence Tourbe et substrats.

Les connaissances et les pratiques véhiculées lors de cet exercice découlent du Guide des mesures d’urgence incendie en tourbières produit par l’APTHQ, avec le soutien de Mme Christiane Plamondon, Conseillère SST. La dernière mise à jour du guide, parue en mars 2024, intègre des notions et des pratiques pour répondre aux besoins des régions éloignées.