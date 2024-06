Le Bas-Saint-Laurent a une place de choix dans le cœur des Québécois

Tourisme Bas-Saint-Laurent se réjouit des résultats du sondage CAA portant sur les intentions de voyage des Québécois pour l’été 2024. Selon ce sondage, le Bas-Saint-Laurent se retrouve dans le top 4 des régions prisées, à égalité avec les Cantons-de-l’Est.

Ce sont respectivement les régions touristiques de Québec, la Gaspésie et Charlevoix qui occupent les trois premiers rangs. En 2023 et en 2022, le Bas-Saint-Laurent était aussi dans le top 5 du sondage CAA, respectivement en 5e et 4e position.

«Le Bas-Saint-Laurent s’est taillé une place de choix dans le cœur des Québécois» souligne Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. «Nos efforts de promotion continuent de porter fruit c’est certain. C’est aussi grâce à l’engagement et au travail de nos organisations si notre offre continue de se démarquer et de répondre aux aspirations des visiteurs qui viennent chez nous Prendre le temps... comme l’exprime bien notre positionnement marketing.»

Selon les informations de CAA Québec, un peu plus des deux tiers (68%) des Québécois et des Québécoises prévoient prendre des vacances cet été. La durée des vacances est majoritairement de deux semaines (36%) et de trois semaines (31%). Chaque vacancier prévoit dépenser 1020 $ pour décrocher du quotidien.

Le tourisme au Bas-Saint-Laurent représente un secteur essentiel de son économie : 850 entreprises, 8 500 emplois, 1,1 million de visiteurs et 345 M$ en retombées touristiques annuellement.