La députée Amélie Dionne est en action pour former une jeunesse informée et engagée

La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, s’implique afin de rendre la politique plus accessible pour les jeunes et qu’ils se sentent concernés par le sujet. Elle met en place des initiatives visant à améliorer leurs connaissances et leur compréhension de la politique.

Elle désire poursuivre cette démarche tout au long de son mandat. Amélie Dionne accepte les demandes d’entrevue des étudiants, comme celle du journal étudiant du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, pour partager son expérience en politique et expliquer son rôle de députée. Elle a d’ailleurs participé à un panel sur les députés en région ainsi qu’à un podcast animé par des étudiants en science politique de l'Université Laval pour discuter des défis politiques actuels.

La députée a également accueilli deux stagiaires d’un jour à son bureau de circonscription. L’un venait du secondaire et l’autre de l’université. Le but était de leur offrir une immersion dans l’univers politique à travers son quotidien et celui de son équipe. Ces stages permettent aux jeunes de se familiariser avec le fonctionnement d’un bureau de circonscription et du parlement.

Elle se fait aussi un plaisir de visiter des écoles primaires afin de donner des conférences aux élèves. Elle profite de son passage pour leur partager son expérience en tant que première femme députée de la circonscription. La députée aux enfants le système démocratique du Québec par des quiz interactifs. Ces initiatives visent à approfondir la compréhension politique des jeunes tout en rendant la politique et le rôle de leur députée dans la circonscription plus accessible.

«La curiosité et les multiples questions des jeunes sont inspirantes et m'impressionnent à chaque fois. Pour moi, rencontrer les jeunes de ma circonscription représente bien plus que des actions ponctuelles. C’est un élément crucial de mon héritage politique, car je rêve de pouvoir offrir un meilleur avenir aux générations futures. Ainsi, chaque rencontre, chaque échange avec notre jeunesse est une opportunité de construire un avenir plus positif et inclusif», indique la députée. Ces initiatives illustrent l'engagement d’Amélie Dionne à rendre la politique plus accessible pour encourager les jeunes à s'impliquer dans la vie citoyenne.