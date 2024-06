Congrès de l’Association des cimetières chrétiens du Québec à Rivière-du-Loup

L’Association des cimetières chrétiens du Québec (ACCQ) invite les congressistes à réfléchir aux défis de l’avenir lors de son congrès annuel prévu du 5 au 7 juin à Rivière-du-Loup à l’Hôtel Universel.

Les quelque 200 délégués attendus à ce 36e congrès annuel discuteront des changements législatifs, du patrimoine, de communication, de marketing et du développement de nouveaux produits et services pour les cimetières.

Ils auront de plus, à se prononcer sur la création d’un comité spécial dont le mandat premier sera de revoir l’ensemble du cadre législatif et réglementaire qui encadre les cimetières. Le comité devra par la suite proposer une série de recommandations visant à rendre cet encadrement mieux adapté aux réalités d’aujourd’hui et de demain.

Lors de la plénière du vendredi matin, les délégués auront finalement accès au tout nouveau «Guide de gestion administrative de compagnies de cimetières chrétiens et de cimetières paroissiaux». Fruit de deux ans de travail intensif et de collaboration avec les chanceliers et les économes diocésains catholiques, ce manuel entièrement électronique et facilement actualisable vient remplacer le document de référence précédent qui date de près de 15 ans.

«Les réalités sociodémographiques du Québec font en sorte que les cimetières doivent se mettre en mode écoute et être proactifs s’ils veulent demeurer la ressource funéraire privilégiée de la population», Daniel Dezainde, président de l’ACCQ. L’Association continuera de jouer un rôle de mobilisateur et de facilitateur afin d’entraîner dans son sillage les autres acteurs de l’industrie funéraire sur la voie de changements plus écologique et durables.