La Ville de Rivière-du-Loup souligne l’implication de jeunes Louperivois

La Ville de Rivière-du-Loup a rendu hommage le 28 mai à de jeunes Louperivois qui se sont distingués par leur engagement au cours de l’année 2023-2024. Cette 33e édition de la cérémonie de Reconnaissance aux jeunes a permis de remettre près d’une quarantaine de jeunes âgés de 10 à 17 ans, qui se sont investis pleinement dans une activité sportive, culturelle, sociale, communautaire ou scolaire.

Les lauréats ont été invités à signer une page du livre d’or, afin que leurs noms soient gravés dans la mémoire collective.

Cette tradition a été instaurée en 1988 et revenait, cette année, après une pause de cin ans. Au fil du temps, cette activité a permis de souligner l’implication remarquable de plus de 1 750 jeunes filles et garçons.

«Il est important pour nous de souligner l’engagement de la relève, de féliciter ces jeunes dynamiques qui choisissent de s’investir au sein des organismes, dans leur milieu, à l’école... Ces filles et garçons font le choix de sortir de chez eux, de leur bulle, de leurs écrans, pour faire une différence dans leur communauté», a affirmé le maire, Mario Bastille, lors de la cérémonie tenue à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture.

La Ville de Rivière-du-Loup remet ces distinctions avec la complicité des écoles et des clubs sociaux, culturels et sportifs, qui transmettent leurs recommandations au Service loisirs, culture et communautaire.