L’équipe Pattison ID participe pour l’École primaire de Dégelis

Pattison ID, anciennement Enseignes Pattison participera pour la sixième fois au 1000KM du Grand Défi Pierre Lavoie qui se tiendra du 14 au 16 juin. Cette année, l’équipe a décidé de parrainer l’école Primaire de Dégelis du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.



Rappelons que cette épreuve cycliste de plus de 1000 kilomètres vise à encourager les jeunes à adopter de saines habitudes de vie et à soutenir la recherche médicale sur les maladies héréditaires orphelines.



Au cours de ses six années de participation, Pattison ID a versé 51 000$ à la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie et près de 110 000$ aux cinq écoles parrainées lors des éditions précédentes.



«L’initiative de l’équipe de Pattison ID est admirable et nous la remercions chaleureusement. Grâce à sa détermination et sa générosité, elle aura un grand impact sur la promotion des activités physiques chez les élèves de notre école primaire. Les fonds qu’elle amassera nous permettront de déployer encore plus [de] ressources permettant aux jeunes de développer de bonnes habitudes de vie», affirme la directrice générale du CSSFL, Nancy Couture.



2024



L’édition 2024 sera marquée par une réduction significative de son empreinte carbone grâce à l'établissement d'un «Village du 1000KM» en remplacement des véhicules récréatifs. Ce village comprendra plus de 200 tentes d'équipes, offrant tous les services nécessaires pour un évènement de cette envergure.



L’équipe Pattison ID composée de cinq cyclistes pédalera aux alentours de la ville de Québec, avec le Village du 1000KM installé à l'Université Laval comme point central. Pattison ID est la seule équipe hors Québec, représentant le Nouveau-Brunswick, et a choisi de parrainer l'école primaire de Dégelis.



Cette décision a été en grande partie motivée par la présence de Luce Lavoie, membre de l'équipe, originaire et résidente de Dégelis. Pédaler et collecter des fonds pour sa communauté est une source de motivation importante. Les fonds recueillis seront entièrement dédiés à l'élaboration et au financement d'un projet de mieux-être pour encourager l'activité physique chez les jeunes de cette école.



Vous pouvez soutenir l’équipe de en faisant un don via le site Internet legdpl.com sous l’onglet 1000km, puis en sélectionnant l'Équipe Pattison ID sous «Les équipes inscrites»



Les membres de l’ équipe pour 2024 : Patrick Cormier d'Edmundston, 4e participation, Luce Lavoie de Dégelis, 3e participation, Jennifer Cassidy d'Edmundston, 3e participation, Michel Serry d'Edmundston, 1re participation, Jacque Duguay de Montréal, 1re participation.