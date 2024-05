Sphinx : une expérience hors du commun pour grandir en équipe 

L’équipe M15 D3 et celle du M15 D1 relève du programme de hockey Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup Relève ont vécu des moments mémorables durant la fin de semaine du 9 au 12 mai dernier. Ils ont pris part à un tournoi d’envergure de fin de saison hors-Québec à Toronto (Quête pour la coupe).

Plusieurs catégories étaient présentées soit du U8 à U18 (2017 à 2007) et du niveau A, AA et AAA. Les deux équipes scolaires respectives se sont classées en bonne position lors de cet évènement. Le niveau de compétition était relevé.

En cinq parties, l’équipe de Patrick Dubé en M15 D3, qui jouait en classe U15 A, s'est rendue en demi-finale en s’inclinant par la marque de 5 à 1. Cela a positionné la formation au 4e rang du classement général sur six équipes inscrites dans cette catégorie.

De son côté, l’équipe de Chad Lacasse en M15 D1 relève, qui jouait dans une classe U15 AA, a terminé avec une fiche de trois victoires, une nulle et une défaite. Ces résultats lui ont permis de se positionner en 5e position au classement général sur 10 équipes. Il faut spécifier que l’équipe M15D1 relève a manqué de peu pour se classer dans le carré d’as afin d’atteindre la demi-finale.

Ce voyage vers Toronto n'avait pas comme seuls objectifs de connaître d’autres équipes hors-Québec et d'offrir des performances sportives. Il a été organisé pour faire vivre une expérience de visites culturelles et sportives à la grande famille Sphinx.

L'objectif était de souligner tout l’engagement et la collaboration du personnel d’encadrement, du programme Sphinx, des joueurs et des parents pour avoir fait de ce weekend des instants de rassemblement enrichissants pour les deux équipes. Plusieurs images positives resteront gravées dans la tête des joueurs et des accompagnateurs pour très longtemps!

Soulignons que la première activité de financement de la saison 2024-2025 des Sphinx, soit la Classique Golf Sphinx Transwelvis, aura le 24 aout prochain au club de golf de Rivière-du-Loup. Pour inscription : [email protected].