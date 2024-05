Climat malsain à Témiscouata-sur-le-Lac : des rencontres individuelles prévues avec le ministère

Tous les membres du conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac rencontreront des représentants du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) au cours des prochaines semaines. Une démarche qui fait partie d’un processus «de médiation et de rapprochement» visant ultimement la réintégration des conseillers Ginette Bégin et Étienne Deschênes des séances plénières dont ils sont exclus depuis maintenant deux mois.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais, a confirmé cette information lors de la plus récente séance du conseil municipal, la première à être tenue depuis la sortie publique d’avril dernier lors de laquelle il a dénoncé un climat de travail toxique pour l’administration municipale et les élus.

M. Blais a expliqué que les rencontres, tenue de façon individuelle, ont débuté cette semaine et qu’elles se poursuivront dans un avenir rapproché. La direction générale de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est également impliquée.

Ces nouvelles démarches font suite à une première rencontre tenue entre le maire, des membres de l’administration municipale, la députée Amélie Dionne et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. On avait ensuite annoncé que différentes actions allaient êtres mises en place.

«Je le rappelle, le point de départ, c’est qu’il y a un mur entre l’administration et les élus [...] Ces échanges permettront d’échanger sur les raisons et le point de vue de la situation, et d’échanger sur les intentions des gens», a mentionné Denis Blais, devant de nombreux citoyens réunis à l’hôtel de ville.

«Pour faire un processus de médiation et de rapprochement, il faut que ça se fasse avec des gens qui veulent, qui y croient, qui sont prêts à s’engager de façon constructive et avec un engagement à la confidentialité et à une trêve de débats sur la place publique. Les débats vont se faire entre nous, les discussions vont avoir lieu entre nous. La population ne devra pas être alimentée.»

Selon M. Blais, le sort de Ginette Bégin et Étienne Deschênes sera dicté par les experts du ministère des Affaires municipales. «Est-ce que tout le monde a les mêmes intentions? Ce n’est pas moi qui va le décider, ni le juger, c’est le ministère. Quand il va nous rencontrer, […] il n’y aura personne d’autre pour mettre de la pression, pour pister des réponses. On va espérer une impartialité la plus entière possible.»

Invité à prendre la parole, le conseiller Étienne Deschênes a espéré que le processus porte fruit. Il a aussi plaidé pour que Mme Bégin et lui soient réintégrés aux rencontres plénières, déplorant que la Ville mette le fardeau de cette responsabilité dans les mains du ministère.

«Rien n’empêche qu’on puisse quand même être réintégrés au sein des séances plénières avant que la médiation soit terminée. Les contribuables méritent d’être représentés au plénier. C’est là que se font les discussions, surtout au niveau des finances», a-t-il déclaré.

Étienne Deschênes a par ailleurs profité de cette première prise de parole pour mettre certaines choses au clair dans le dossier de l’enquête des autorités sur les allégations d’intimidation sur deux employés municipaux. L’élu a soutenu avoir la confirmation de la Sûreté du Québec que sa collègue Ginette Bégin et lui n’étaient pas impliqués dans l’envoi de documents aux domiciles des personnes visées.

«Mme Bégin et moi n’avons jamais été contactés dans cette affaire parce qu’il n’y avait aucune raison pour qu’on le soit. En aucun temps, nous n’avons été soupçonnés de quoi que ce soit de malveillant dans la transmission des documents ou de toute intimidation», a-t-il dit, voulant ainsi blanchir leur réputation.

Rappelons que le 6 avril, le maire Denis Blais n’avait pas accusé les deux conseillers d’avoir livré ces lettres, mais bien d’avoir contribué au climat de doute à l’intérieur même du conseil et de l’administration municipale. Cette histoire avait créé beaucoup de remous au sein de la communauté et même au-delà.

SOUS HAUTE TENSION

Sans surprise, la séance ordinaire du conseil municipal, qui a duré quelques heures, s’est déroulée dans un climat tendu. La salle municipale était d’ailleurs bondée, des dizaines de citoyens s’étant déplacés pour y assister.

Le déroulement de l’ordre du jour a été marqué par quelques confrontations, Ginette Bégin et Étienne Deschênes n’hésitant pas à poser des questions sur les sujets du jour ou sur d’autres sujets traités dans les dernières semaines.

La période de questions a aussi été particulièrement houleuse. Plusieurs citoyens ont demandé la réintégration des deux conseillers aux séances plénières.

La séance s’est conclue lorsque cinq élus, quatre conseillers et le maire, ont voté pour lever la séance. Les deux autres élus exclus ont voté contre.