Projet éolien PPAW1 : le BAPE lancera l’audience publique le 10 juin

La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a annoncé que la première partie de l'audience publique sur le projet de parc éolien Pohénégamook – Picard – Saint-Antonin – Wolastokuk, envisagé dans les MRC de Kamouraska, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup, aura lieu le 10 juin à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup.

Lors d’une rencontre préparatoire tenue mercredi soir en mode virtuel, les commissaires Marie-Eve Fortin et Linda St-Michel ont notamment informé le public sur les travaux de la commission et sur les façons d’y participer et d’y contribuer. Une période de questions a suivi la présentation.

Les commissaires ont précisé que l’audience publique sera divisée en deux parties distinctes. La première partie a pour but de permettre aux participantes et participants ainsi qu'à la commission de s'informer sur le projet. Elle se tient en présence de l'initiateur du projet, soit Énergie éolienne PPAW, et des personnes-ressources convoquées dans le but de répondre aux questions du public et de la commission.

Notons que les personnes qui ne peuvent pas participer à la première partie sont invitées à transmettre leurs questions dès maintenant par le biais du formulaire électronique disponible sur le site Web du BAPE, et ce jusqu'au 2 juin prochain. Lors de l'audience publique, toute personne intéressée pourra poser ses questions après s'être inscrite au registre disponible sur place et à distance. Des séances pourront s'ajouter en fonction de la participation publique et des besoins de la commission.

La deuxième partie de l'audience se tiendra à compter du 23 juillet 2024. Elle permettra à toute personne de s'exprimer sur le projet devant la commission, que ce soit pour résumer son mémoire ou encore par une présentation verbale.

UN PARC PUISSANT

Le projet de parc éolien Pohénégamook – Picard – Saint-Antonin – Wolastokuk 1 prévoit l’installation d’un maximum de 56 éoliennes de 6,2 MW chacune, d’une hauteur maximale de 200 mètres. La puissance totale installée pourrait atteindre tout près de 350 MW, ce qui en ferait le parc éolien le plus puissant dans l’Est-du-Québec.

Le parc éolien sera réalisé en partenariat 50-50 par l’Alliance de l’énergie de l’Est et Invenergy, ce qui représente des investissements d’environ un milliard de dollars. Les éoliennes seront érigées à Pohénégamook, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Antonin et sur le territoire non-organisé de Picard. Le début des travaux de déboisement est prévu en 2024, alors que la construction pourrait commencer en 2025.

Selon la documentation du BAPE, la mise en service du parc éolien est prévue pour le 1er décembre 2026. Jusqu’à 300 emplois directs pourraient être créés durant la phase de construction et 23 emplois permanents seront conservés pour l’exploitation et l’entretien du parc éolien. La durée de l’exploitation sera de 30 ans, selon les termes du contrat d’approvisionnement conclu avec Hydro-Québec.

CONSULTER LE PROJET

L’ensemble de la documentation est disponible sur le site Web du BAPE. Les documents seront rendus disponibles dans les prochains jours à l’hôtel de ville de Pohénégamook, ainsi qu’à l’hôtel de ville de Saint-Honoré-de-Témiscouata. Ils pourront être consultés durant les heures d’ouverture de chaque institution. Les citoyennes et citoyens peuvent également communiquer avec le BAPE pour obtenir plus d’informations.

La commission d’enquête dispose d’un délai maximal de quatre mois pour accomplir son mandat. Elle doit remettre son rapport au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, au plus tard le 10 octobre 2024. Par la suite, le ministre dispose de 15 jours pour le rendre public.