Une cascade d’activités pour rafraîchir la population à Rivière-du-Loup

La programmation estivale de la Ville de Rivière-du-Loup promet aux citoyens une cascade ininterrompue d’activités familiales, sportives et culturelles qui leur permettra de passer un été bien rempli, et sans frais. Pour la toute première fois, des spectacles seront présentés au parc des Chutes.

Les lundis, à 18 h 30, les passionnés d’entrainement seront invités à bouger en groupe et en plein air au parc du Campus-et-de-la-Cité, dès le 8 juillet. Les mardis famille reprendront du service à compter du 9 juillet, à 19 h. Habituellement présentée au Théâtre de la Goélette, qui subit actuellement des travaux de rénovation, la série de spectacles déménagera cette année au parc des Chutes. Une scène extérieure temporaire sera aménagée au pied de la falaise, près de la centrale électrique. Cirque, musique, danse et théâtre seront à l’honneur. Tous seront invités à apporter leurs chaises pliantes pour bien profiter de leur soirée. En cas de pluie, les spectacles auront lieu à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture, où la capacité est limitée à 200 personnes.

À la suite du succès qu’ont connu les mercredis On danse dans la rue l’an dernier, la piste de danse extérieure sera de retour à partir du 10 juillet. De 19 h à 21 h, le tapis de danse sera déroulé dans le stationnement de la bibliothèque Françoise-Bédard. L’activité sera annulée en cas de pluie.

DES FILMS À LA BELLE ÉTOILE

Pas moins de cinq films seront à l’affiche des cinémas en plein air, les mercredis à 20 h, à compter du 3 juillet. Les cinéphiles seront invités à apporter chaises, grignotines et doudous pour visionner ces superproductions. La saison se conclura le 31 juillet avec une grande fête au parc du Campus-et-de-la-Cité. Jeux gonflables, maquillage et animation de foule attendront les familles avant la présentation de Kung Fu Panda 4.

Les jeudis, il sera possible de diner tout en découvrant des artistes d’ici et d’ailleurs dans le cadre des Midis découvertes musicales. Cette série de spectacles décontractés s’amorcera le 11 juillet, à 12 h, et se tiendra en alternance au parc des Chutes et à la plage urbaine (405, rue Lafontaine).

La Tournée des parcs en animation aura lieu les samedis 6 juillet, 20 juillet et 3 août, respectivement aux parcs des Princes, des Balancines et du Campus-et-de-la-Cité. Jeux gonflables, maquillage et animation familiale seront au programme, de 10 h à 15 h. Pour les personnes de 50 ans et plus, le club de marche, les Entr’aînés et les Cafés-Ludo se poursuivront tout l’été.

La bibliothèque Françoise-Bédard présentera des activités pendant la saison estivale. Le Club de lecture TD sera de retour du 22 juin au 10 aout. En nouveauté cet été, des clubs de Donjons et Dragons seront formés. Les participants de 12 à 17 ans joueront leurs rôles les mardis soir, et les adultes, les mercredis, à compter du 25 juin. Des Cafés numériques se tiendront les mardis à 10 h et les jeudis à 13 h, dès le 25 juin. Le visionnement d’un long métrage sera proposé le 19 juillet, de 18 h 30 à 20 h. Outre le Club de lecture, l’ensemble des activités proposées par la bibliothèque Françoise-Bédard requiert une inscription. Tous les détails de la programmation estivale sont disponibles au VilleRDL.ca/MesLoisirs.