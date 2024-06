Grand Festival Canin de Dégelis : une cinquième édition qui s'annonce haute en couleur

Le comité organisateur du Grand Festival Canin de Dégelis a dévoilé, le 27 mai, la programmation de son événement qui se tiendra les 16, 17 et 18 août. Une cinquième édition qui s’annonce «haute en couleur», notamment avec la tenue de différents spectacles et conférences, puis d’une compétition de saut aquatique, «dock diving».

Ce sport canin se fait de plus en plus populaire. Il consiste à faire courir un chien sur une plateforme, le «dock», et à le faire sauter dans une piscine. La distance du saut, en longueur ou en hauteur, est ensuite mesurée par système de caméra. C’est une piscine de 27 000 gallons d'eau qui sera installée sur le site du Grand Festival Canin de Dégelis.

La compétition de «dock diving», qui devait initialement avoir lieu l’an dernier, saura assurément en mettre plein la vue aux spectateurs, selon le comité organisateur. Présentée sur trois jours, elle comptera trois épreuves; «Big Air», «Extreme Vertical», et «Speed Retrieve».

Le Grand Festival Canin de Dégelis est un événement qualificatif pour le DockDogs World Championships 2024 ; il réunira des gens d’un peu partout au Canada et des États-Unis. Les membres peuvent remplir un formulaire de pré-inscription en ligne, sur le portail de DockDogs. Il sera possible pour certains de s’inscrire sur place. Les personnes qui souhaitent s’initier au «dock diving» avec leur compagnon à quatre pattes auront également la chance de le faire.

Le vendredi 16 août, en soirée, il y aura un 5 à 7 familial avec la présentation du «Chien-Show», par Yan Beauregard et ses «Magie-Chiens». Un spectacle qui saura plaire à toute la famille, et où l’humour et la magie seront au rendez-vous. Les 17 et 18 août, une quarantaine de kiosques seront présentés, dont une vingtaine tenus par des éleveurs éthiques et une quinzaine par des commerçants.

«Il y a vraiment une rigueur dans le choix des éleveurs éthiques qui sont sur place pour vous présenter leurs chiens», a souligné Marie-Élaine Guitard de l’Élevage Inukshuk, qui sera présente pour une troisième année consécutive au Grand Festival Canin de Dégelis avec son conjoint Jason Kouri. Le couple a fondé, il y a près de 10 ans déjà, l’Élevage Inukshuk. Ils ont été les premiers au Canada à importer la race des Spitz Japonais. Plus récemment, ils ont ajouté le Spitz Loup à leur programme d’élevage.

Il y aura également deux représentations du spectacle de l’entraîneuse canine de Thedford Mine, Alexandra Côté, et ses chiens. Cette dernière a participé à plusieurs émissions de télévision dont «America’s Got Talent» et «Canada’s Got Talent», où elle s’est rendue en demi-finale. Du «Freestyle canin» (danse), démonstration de détection d’odeur, compétition de saut en haut, «Frisbee», etc. «J’en profite aussi pour donner quelques astuces d’entraînement au public. Pour moi, c’est important de travailler au renforcement positif, afin d’avoir une belle relation avec son chien», a-t-elle ajouté.

Les aînés auront leur part des festivités; une tournée des résidences pour personnes âgées de la municipalité de Dégelis sera effectuée par l’équipe de l’entreprise rimouskoise de zoothérapie «De Pas à Pattes». «On va aller semer du bonheur avec notre escouade canine», a exprimé Alicia Gagnon-Brillant, intervenante en zoothérapie/médiation animale, consultante et éducatrice canine, puis propriétaire «De Pas à Pattes», fondée en 2021.

Avis aux nostalgiques, la comité organisateur du festival ramènera une «sommité» de la cuisine à Dégelis, soit Jean-Marie Castonguay et son populaire «Pasta Bar», lors d’un 5 à 7 le samedi 17 août. Le chansonnier Marc Thériault sera également sur place. Les billets seront en vente sous peu, en quantité limité.

Parmi les autres divertissements proposés dans la programmation; regroupement de troupeau, compétition de frisbee, compétition de sports ratiers, et course au leurre.

Cette année, la présidente d’honneur de l’événement est Florence Meney, directrice des communications à l’Institut de recherches cliniques de Montréal. L’amour des animaux est au cœur de ses œuvres et de sa vie. Elle a rédigé trois livres sur les animaux, dont un sur l’éducation canine et sur le deuil animalier. «Je suis très contente de voir qu’il y a un festival voué à la compréhension de la relation humain-chien. C’est tellement important», a-t-elle exprimé.

Les billets pour le Grand Festival Canin de Dégelis qui se tiendra les 16, 17 et 18 août prochains sont présentement en vente au www.festivalcanin.com.