Rassemblement de motos à Trois-Pistoles en juin

La Fête nationale sera présentée à Trois-Pistoles ce dimanche 23 juin, sur le site du 13, rue Jean-Rioux, aux abords du fleuve, entre 15 h et 23 h. Au menu : animations familiales variées et gratuites, suivies vers 20 h d’un feu de joie et d’un spectacle mettant en scène les Casseurs-Flotteurs, un quatuor de musiciens pistolois qui revisite des ...