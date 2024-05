Plus de rues seront pavées cet été à Rivière-du-Loup 

Au plus grand bonheur des automobilistes, des motocyclistes et des cyclistes, de nouveaux tronçons de rue ont été ajoutés à la liste des chantiers de pavage qui seront réalisés au cours de la prochaine saison estivale à Rivière-du-Loup. Une «belle nouvelle» rendue possible grâce à une ouverture de soumissions à l’avantage de la Ville, s’est réjoui le maire Mario Bastille.

Au début avril, les élus municipaux louperivois ont adopté un règlement décrétant une dépense de 1 471 195 $ et un emprunt de 750 000 $ pour des travaux de pavage, de trottoirs et de bordure de rues pour l’année en cours.

Or, la récente ouverture des soumissions a présenté une belle surprise : l’offre du soumissionnaire, Groupe Colas Québec, s’est révélée être légèrement plus basse que ce qui était anticipé. Une situation qui permet aujourd’hui au Service de l’aménagement du territoire d’ajouter des projets à la liste des chantiers prévus cet été.

«Par rapport au budget qu’on s’était attribué, on se retrouve avec marge de manœuvre d’à peu près 250 000 $. Ça permet d’ajouter trois tronçons qui seront fait dès 2024», a confirmé le maire Mario Bastille, le 21 mai.

«C’est une belle nouvelle. Les prix semblent s’être stabilisés et c’est positif.»

Concrètement, des travaux auront lieu sur les rues Joly (entre Fraser et de la Cour), de l’Hôtel-de-Ville (entre Lafontaine et du Domaine) et Amyot (entre Frontenac et Sainte-Anne).

Les autres tronçons déjà prévus concernaient le boulevard Cartier (de la rue Plourde jusqu’au pont Roméo-Gagné), la rue Fraser (de la rue Lafontaine à la rue du Domaine), la rue Gilles (de la rue Vézina à la rue Dumas), la rue Fraserville (du boulevard Armand-Thériault à la rue Saint-Pierre) et le chemin des Raymond entre les adresses civiques 279 à 311.

Divers travaux généraux seront aussi effectués sur l’ensemble des rues de la Ville.