«À la découverte des parcs» sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup

Cet été, la population est invitée à plonger dans une aventure en plein air avec le projet «À la découverte des parcs de la MRC de Rivière-du-Loup». De juin à octobre, c’est un rendez-vous aux quatre coins de la MRC pour une série d'activités gratuites et excitantes conçues pour tous les âges.

De nombreuses activités seront proposées, incluant des pique-niques, du shuffleboard, des jeux gonflables, des courses de boîtes à savon, des initiations à la pumptrack et au BMX, des jeux géants, des séances de slam et de souvenirs racontés, du bricolage, des prestations de chansonniers, du volleyball, du soccer, et bien plus encore.

Pour tous les détails concernant les activités et les horaires, il est possible de consulter le site web de la MRC de Rivière-du-Loup à l'adresse pfmmada.mrcriviereduloup.ca, et/ou les pages Facebook des municipalités participantes.

Le projet «À la découverte des parcs de la MRC de Rivière-du-Loup» s'inscrit dans le cadre de la politique Familles et Aînés de la MRC de Rivière-du-Loup 2022-2026. Ce projet vise à faire connaître les trésors naturels de la région et à offrir des moments privilégiés aux familles et aux aînés, en organisant des journées spéciales dans les parcs.

«Nous invitons chaleureusement tous les louperiviens et les touristes à venir explorer notre magnifique territoire durant la belle saison et à profiter d'une variété d'activités en plein air», souligne le préfet Michel Lagacé.