Prêt à bouger et à découvrir la région avec Circonflexe Les Basques

Citoyens et touristes pourront partir à la découverte des Basques été comme hiver avec la mise sur pied de la centrale Circonflexe à Trois-Pistoles. Prêt à faibles couts de vélos, de poussette, de tentes, de ski, de raquettes, les familles auront la chance d’essayer de nombreux sports et de bouger en famille.

Travail de concertation entre le COSSMOSS Les Basques, le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la MRC Les Basques, la Ville de Trois-Pistoles, la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et Loisir et Sport BSL et le projet Thuya, ce point de service est l’un des premiers à voir le jour dans la région.

«Nous avons à cœur de faire bouger les gens, nos enfants, nos familles, nos personnes ainées, et ce, en favorisant les saines habitudes de vie», soutient le préfet de la MRC, Bertin Denis.

La première centrale a été installée à l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. Les détenteurs d’une carte de membre annuelle vendue à prix modique pourront réserver l’équipement souhaité via la plateforme Sports plus de la Ville chaque vendredi, et récupérer le matériel le jeudi suivant. Les prêts sont d’une semaine et renouvelable une fois seulement.

Pour la directrice des loisirs à la Ville de Trois-Pistoles, Geneviève Renard, cette opportunité, qu’il ne fallait pas laisser passer, est une belle offre de services pour les citoyens. «On parle de gratuité d’équipements, de sports, de plein air», se réjouit-elle, soulignant l’importance du loisir dans une communauté. Elle indique que des citoyens actifs et en santé, sont des citoyens plus engagés et unis.

Cette nouvelle offre en sports, loisirs et plein air permettra aussi aux résidents et aux touristes de passages de visiter plusieurs endroits dans les Basques tels que le camping municipal, le sentier national, la route verte et, éventuellement, la route bleue.

UN PROJET GOUVERNEMENTAL

«La ministre déléguée au loisir s’est engagée, en mai 2022, à investir d’ici 2027 plus de 40 M$ pour développer un vaste réseau de centrales de prêt d’équipements afin de favoriser la pratique physique, sportive et récréative au Québec», a expliqué Anne Mailloux de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent.

L’organisation est responsable de la distribution de l’enveloppe de 800 000 $, soit environ 150 000 $ par municipalité régionale de comté, débloquée pour le Bas-Saint-Laurent. D’ici 2025, toutes les MRC du territoire auront au moins une centrale Circonflexe -Prêt pour bouger.

Le but du projet «est de rendre accessible le matériel de sport aux familles à faible revenu ou aux gens en situation de handicap qui ont moins accès à du matériel», d’après Mme Mailloux. Il se veut aussi une façon de faire découvrir différents sports aux familles et de ne pas avoir à toujours avoir à remplacer les équipements de leurs enfants au rythme de leur croissance.

Une deuxième centrale verra le jour à Saint-Jean-de-Dieu à l’hiver afin de desservir le haut des Basques. Le système de réservation est le même que celle de Trois-Pistoles. Pour toute question sur le service, il est possible de contacter Laurence Hélie-Fontaine, agente de développement COSMOSS Les Basques à [email protected].