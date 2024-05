DuBreton est préoccupé par les conclusions du rapport sur la filière porcine au Québec

DuBreton, leader dans la production de porc biologique et bien-être animal, exprime ses préoccupations quant aux conclusions du récent rapport sur la filière porcine au Québec, commandé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et réalisé par Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT).

Le rapport soulignerait les nombreuses faiblesses de filière porcine Québécoise et démontrerait que le coût unitaire de production porcine est supérieur de 19 % au Québec par rapport à l’Ontario. Quant aux données issues de la récente étude sur le coût de production réalisée par le CECPA, elles indiqueraient que le coût moyen d’un porc s’établit à 306 $ au Québec, tandis qu’il se situe à 257 $ pour l’Ontario.

Pour duBreton, ces chiffres parlent d’eux-mêmes : «La compétitivité du secteur porcin dans la province de Québec est plus faible que celle de l’Ontario et la réglementation québécoise désuète n’y est pas étrangère.»

UNE SUBVENTION À TOUTE L’INDUSTRIE

Des intervenants de la filière souligneraient qu’en raison de l’intégration verticale accrue, l'ASRA prendrait plutôt la forme d'une subvention à toute l’industrie. Les entreprises intégrées à tous les niveaux de la filière, y compris celles qui possèdent des fermes porcines, bénéficieraient de l’aide financière de l'ASRA.

L’ASRA aurait compensé les éleveurs de porcs pour 11 des 14 dernières années. Cette dépendance aux compensations soulignerait la nécessité d'une réforme pour assurer la durabilité financière à long terme de l'industrie porcine au Québec.

MANQUE DE PROMOTION POUR LE PORC DE SPÉCIALITÉ

Le rapport soulignerait également que la convention de mise en marché n’est pas adaptée aux producteurs de porcs de spécialité. Bien que des frais de marketing soient payés par toutes les parties prenantes, le budget serait utilisé pour promouvoir le porc en général, sans cibler spécifiquement le porc de spécialité. Cette malheureuse situation limiterait le développement et la croissance d’entreprises comme duBreton.

«À la lumière de ce rapport, il est évident pour duBreton qu'une sortie de la mise en marché collective est nécessaire pour mieux répondre aux besoins spécifiques des producteurs de porcs de spécialité. De plus, une réforme de l'ASRA est cruciale pour garantir une répartition équitable des aides financières et favoriser la compétitivité de tous les producteurs», a conclu Vincent Breton, président de l’entreprise.