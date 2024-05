Collecte de contenants consignés : 4 813,29 $ pour la Fondation du Collège Notre-Dame

Tous les membres du conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac rencontreront des représentants du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) au cours des prochaines semaines. Une démarche qui fait partie d’un processus «de médiation et de rapprochement» visant ultimement la réintégration des conseillers Ginette Bégin et Étienne ...