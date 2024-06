«La manière de donner des services aux ainés doit changer» -Harold LeBel

Avec le dévoilement du Portrait des ainés au Bas-Saint-Laurent 2023 par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSSBSL) de la région à la mi-mai, le Carrefour 50 + du Québec croit que la société doit s’adapter à la population vieillissante. Le directeur général de la fédération, Harold LeBel, pense qu’une concertation pour développer des initiatives innovantes est nécessaire, de même qu’un financement récurrent aux clubs de 50 ans et plus.

Le portrait des ainés du CISSSBSL dévoile que 28 % de la population bas-laurentienne est âgée de 65 ans et plus. Il l’estime à 34 % en 2030, après quoi, une stabilisation serait observée jusqu’en 2041.

Des chiffres importants, mais qui n’inquiètent pas M. LeBel. «Ce n’est pas parce que la population vieillit qu’il n’y a plus d’avenir pour la région», soutient-il. Les ainés bougent, peuvent être des mentors, sont une vraie richesse, selon lui.

«Une personne sur trois, c’est beaucoup de monde. Ce sont des personnes qui ont besoin de services», indique-t-il. Réunir les organismes et les intervenants oeuvrant autour des ainés permettrait de mettre en commun des idées. Ensemble, ils pourraient trouver de nouveaux projets pour soutenir les personnes âgées dans les enjeux qui les touchent au quotidien.

«Il y a beaucoup de monde qui s’occupe des ainés. Il ne faut pas se diviser, il faut se partager nos informations» et analyser tous les aspects de la vie des ainées, surtout ceux en milieu rural, pense le directeur général. Des initiatives pour aider les personnes âgées à rester chez soi, à avoir accès à des services de proximité, à avoir la possibilité de se déplacer en transport collectif et à ne pas rester isoler doivent être développées.

Les clubs des 50 ans et plus doivent aussi être davantage reconnus, considère Harold LeBel. Ils font partie intégrante de la vie de plusieurs personnes âgées en les réunissant avec de la danse, des jeux de table, des soupers notamment. Maintenues à bout de bras par des bénévoles vieillissants qui organisent eux-mêmes des activités de financement depuis plus d’une cinquantaine d’années, certaines organisations sont à bout de souffle. «Un moment donné, ça a ses limites […] Il faut compenser, elles ne peuvent pas toujours se financer par elles-mêmes, il faut que l’État prenne ça en charge un peu».

Le Carrefour 50 + du Québec qui s’occupe de 138 clubs à travers le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles de la Madeleine a donc recueilli 50 lettres de différentes municipalités vantant la vitalité apportée dans leurs communautés grâce à ces organisations. Elle prévoit les envoyer, à l’automne, avec un document relatant les enjeux des ainés. «Il ne faut pas oublier cette population-là, parce que si on l’oublie c’est là qu’elle peut devenir malade et avoir besoin de [plus] de services», conclut le directeur général.