Les Témilacois invités à se rassembler pour la Fête du voisinage

Les Témilacois sont invités, le 1er juin à se réunir pour célébrer la Fête du voisinage, un événement festif et convivial visant à renforcer les liens au sein de la communauté. La journée se déroulera de 10 h à 16 h, au centre récréatif PGR. L’ensemble des activités sont gratuites et ouvertes à tous.

Organisé par la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, en collaboration avec le Maillon Témiscouata, le Réseau des éclaireurs et le département de développement en immigration de la MRC de Témiscouata, l’événement propose des nouveautés cette année avec un volet interculturel et des olympiades en équipe.

La Fête du voisinage proposera une variété d'activités divertissantes pour les personnes de tous âges, notamment un barbecue communautaire, de la musique en direct, des percussions et de la danse africaine, des jeux traditionnels pour enfants et adultes, des dons d’arbres et bien plus encore. L’évènement sera aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants afin de leur souhaiter la bienvenue dans la ville.

OLYMPIADES

En plus de la fête du voisinage, le 1er juin est une occasion de souligner la journée du Maillon du Témiscouata. Pour l’occasion, le comité du Maillon du Témiscouata, en collaboration avec le Réseau d’éclaireurs du Témiscouata, invite les gens de tous âges à participer à des olympiades en équipe de quatre personnes.

Les équipes participantes s’affronteront au cours de six épreuves amusantes. Des équipes monteront sur le podium pour souligner le meilleur temps, le meilleur déguisement d’équipe et le meilleur esprit d’équipe. L’inscription a lieu sur place, la journée même. Il y aura deux plages horaires disponibles pour la participation, soit de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h. À noter qu’une des épreuves comportent de la mousse, il faut donc prévoir des vêtements de rechange.

La Fête du voisinage est une occasion de célébrer la richesse de sa communauté et de créer des liens durables avec ses voisins.