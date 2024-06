Dévoilement de la programmation de la fête nationale à Trois-Pistoles

La Fête nationale sera présentée à Trois-Pistoles ce dimanche 23 juin, sur le site du 13, rue Jean-Rioux, aux abords du fleuve, entre 15 h et 23 h. Au menu : animations familiales variées et gratuites, suivies vers 20 h d’un feu de joie et d’un spectacle mettant en scène les Casseurs-Flotteurs, un quatuor de musiciens pistolois qui revisite des succès francophones des années 70, 80, 90 et 2000.

Dès 15 h, rendez-vous sur le site pour profiter des animations suivantes : du maquillage de fantaisie avec Marie-Libellule, des spectacles de micromagie et de la sculpture de ballons avec Charlot le Clown, du bricolage avec la Maison du Notaire ainsi qu’une présence des pompiers avec leurs camions.

À 19 h 45, rendez-vous aux abords du traversier l’Héritage I afin de profiter d’une brève performance de FIOZ, alias Jean Philippe Rioux, le capitaine du navire. À compter de 20 h, la flute du traversier l’Héritage I résonnera pour annoncer le discours patriotique suivi de l’allumage du feu de joie,

Le tout sera suivi par le spectacle du groupe Les Casseurs-Flotteurs qui livrera sa première performance sous l'invitation de la Ville de Trois-Pistoles. Les quatre membres de la formation, Fabien Rioux, Frédéric Lagacé, Raphaël Gagnon-Caron et Tommy Rioux, entendent livrer un spectacle intense et fougueux de 90 minutes, avec un menu de chansons puisées des grands et grandes voix québécoises.

Des rafraichissements ainsi qu’une offre alimentaire seront proposés sur place.