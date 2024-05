Le Prêt d’honneur de l’Est-du-Québec remet 6 600 $ en bourses dans le KRTB

Grâce à une campagne publique de financement et à une gestion très serrée de ses finances le Prêt d’honneur de l’Est-du-Québec (PHEQ) a pu remettre 15 300 $ en bourses afin de soutenir financièrement des étudiants de 27 institutions scolaires, dont 6 600 $ au KRTB.

Pour le PHEQ, il s’agit d’une augmentation de l’aide de plus de 20% par rapport aux années précédentes. En plus d’avoir choisi de moduler les bourses selon le niveau d’enseignement, l’organisation a aussi décidé d’en offrir à des étudiants des Centres de formation ou d’éducation des adultes et des Centres d’études collégiales qui sont affiliés à des Cégeps. L’organisation a décerné 1 bourse pour le niveau universitaire, 6 pour le niveau collégial, 9 pour les élèves provenant des Centres de formation professionnelle et 11 bourses pour les CEA /CFA.

«Les membres du conseil d’administration sont convaincus que la mission du PHEQ est toujours actuelle d’autant plus qu’il est le seul organisme indépendant au Bas-Saint-Laurent à venir en aide aux étudiantes et aux étudiants de niveau secondaire professionnel, collégial et universitaire, avec une approche reconnaissant l’enjeu financier derrière la réussite scolaire. En plus, avec l’augmentation du coût de la vie que nous connaissons depuis la pandémie, cette aide devient encore plus importante», a souligné Ginette Bélanger, présidente du CA.

Le Prêt d’Honneur de l’Est-du-Québec a été fondé il y a 56 ans. Depuis, l’organisme de bienfaisance poursuit sa mission en appuyant financièrement des étudiants de niveau postsecondaire dont le potentiel de réussite pourrait être compromis par des ressources financières limitées.

«C’est très chaleureusement que les membres du conseil d’administration du PHEQ remercient tous les donateurs, tant individuels que corporatifs, pour leur appui majeur. […] Finalement, nous tenons à dire merci aux responsables des institutions scolaires du Bas-Saint-Laurent pour leur collaboration exceptionnelle qui a permis de remettre ces bourses à ces étudiantes et étudiants méritants», a partagé Djanick Michaud, secrétaire du CA.

Mentionnons que ce sont les institutions qui soumettent les candidatures des élèves. Ces bourses de persévérance scolaire visent à donner du soutien aux étudiants dont le potentiel peut être compromis par des difficultés financières. Cette aide peut être la tape dans le dos qui leur permet de continuer leurs efforts et de terminer leurs études.