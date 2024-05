Tournée de LOJIQ dans le Bas-Saint-Laurent

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) sont dans le Bas-Saint- Laurent, du 4 au 7 mai, pour promouvoir les programmes de soutien à la mobilité des jeunes âgés de 18 à 35 ans dans le cadre de la 9e tenue du Savoir Affaires Maritime. LOJIQ a permis à six universitaires des quatre coins du Québec de se déplacer et de participer à cet événement.

L’organisme a offert un soutien financier de 2 500 $ au Savoir Affaires Maritime pour réaliser un projet au Québec ou à l'international. Ce montant, attribuable à une ou plusieurs personnes, permettra de financer la réalisation de projets entrepreneuriaux impliquant une mobilité durant la phase de suivi du Savoir Affaires Maritime.

Maïssane Mansour, chargée de projets aux programmes Entrepreneuriat et Développement de carrière et Nadège Célestin, chargée des communications - Contenu et Affaires publiques, ont animé un atelier lors de l’ouverture de l’évènement à Rimouski avant de se déplacer dans la région afin de porter leur message auprès des acteurs du développement mobilisés autour du développement professionnel et entrepreneurial de la jeunesse.

Le 7 mai en avant-midi, elles seront à Rivière-du-Loup chez Univers emploi, avant d’aller faire un tour dans le Kamouraska. Cette visite dans le Bas-Saint-Laurent s’inscrit dans la volonté de LOJIQ d’accroître sa visibilité et l’accès à ses services pour les jeunes des régions.