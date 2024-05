Un banquet des patriotes à La Pocatière

Pour sa 12e célébration de la Journée nationale des patriotes, le Comité des patriotes du Kamouraska et la Société d’action nationale de Rivière-du-Loup récidivent avec leur fameux banquet des patriotes. Il se tiendra le dimanche 19 mai 2024 de 17 h à 19 h, dans la salle de réception du restaurant Mikes de La Pocatière (225, avenue Industrielle).

Le banquet s’amorcera avec le discours patriotique de l’année, centré entre autres sur le décès des grands auteurs-compositeurs interprètes québécois comme Jean-Pierre Ferland et Karl Tremblay, les Cowboys fringants et la chanteuse Emmanuelle.

Par la suite, le conférencier invité, l’historien Gaston Deschênes, retraité de l’Assemblée nationale et ancien étudiant au collège de Sainte-Anne, plongera les personnes présentes au cœur de son fascinant livre Un pays rebelle. La Côte-du-Sud et la guerre de l’Indépendance américaine, paru en 2023.

Il en décrit ainsi l’enjeu central : «Avant les patriotes de 1837-1838, les rebelles de 1775-1776 appuyèrent les colons des Treize Colonies dans leur lutte contre la Grande-Bretagne et leur marche vers l’indépendance. Les Sudcôtois ne manifestèrent pas d’opposition aux troupes d’Arnold et de Montgomery qui essayèrent de prendre Québec en 1775. Au contraire, sous la direction de leaders comme Pierre Ayotte et Clément Gosselin, non seulement ils ont collaboré au siège de Québec, mais quand les assiégeants ont retraité en 1776, certains d’entre eux sont allés poursuivre la guerre au sud de la frontière.»

Une fois de plus, cet historien chevronné mettra en lumière un pan méconnu de l’histoire nationale.

Après le tirage de prix de présence, le duo «Isabelle et Samuel» assumera l’animation musicale. Il réunit deux amis que l’amour de la musique et de la fête rapproche. Ils aiment faire de leurs rencontres de vrais partys de cuisine, des moments pour chanter et faire danser, sur des airs connus et rassembleurs.

Pour l’occasion, ils se gâteront en interprétant leurs pièces québécoises préférées, des Colocs à Félix, en passant par Pauline Julien, Richard Desjardins et les Trois Accords, sans oublier les grands disparus de l’année.

Ce banquet permettra aussi de récompenser dignement le patriote-modèle de l’année, dont le militantisme patriotique quotidien sera souligné. L’organisation en profitera également pour souligner le 40e anniversaire du jumelage de la ville de Coutances en Normandie avec La Pocatière, qui donnera lieu à de nombreuses activités la fin de semaine de la Fête nationale, les 23 et 24 juin. C’est l’ex-journaliste du Placoteux Maxime Paradis qui viendra en parler.

Pour y assister : Places limitées : réservez la vôtre en écrivant à [email protected].