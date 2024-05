Rivière-du-Loup en spectacles dévoile sa programmation automnale

Plus d’une quarantaine de spectacles variés seront présentés l’automne prochain par le diffuseur Rivière-du-Loup en spectacles. Le directeur général, Frédéric Roussel, avait pour objectif de décupler l’offre culturelle en proposant davantage de rendez-vous avec les arts vivants.

«Nous ramenons quelques spectacles qui ont été populaires l’an dernier. Nous avons aussi réussi à confirmer la présence de Marjo le 12 septembre. C’est mon coup de cœur puisque nous avons réussi à la convaincre de venir nous voir en salle à Rivière-du-Loup», indique M. Roussel.

Les personnes qui n’ont pas réussi à obtenir un billet pour les spectacles des humoristes Christine Morency (6 septembre), Boucar Diouf (8 novembre) et Marthe Laverdière (10 octobre) auront une autre chance d’y assister, puisqu’ils seront présentés en supplémentaires à Rivière-du-Loup.

Par ailleurs, la formule du Cabaret des mauvaises habitudes changera de nom dès cet automne, et elle sera transformée en Cabaret Humour et Cabaret Musique, toujours à la Maison de la culture.

«C’est plus exclusif et plus intime. Nous avons essayé de programmer plus de spectacles d’humour afin d’attirer davantage les jeunes. On veut créer une petite rareté et des spectacles plus alternative, dont l’ambiance est meilleure au cabaret», explique le directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles.

Au Cabaret Humour, on retrouve entre autres Daniel Grenier (ancien membre du groupe les Chick’n Swell) le 21 septembre et Mélanie Ghanimé le 5 octobre. Un épisode spécial du Gong Show, un balado humoristique, sera enregistré directement à Rivière-du-Loup le 17 octobre, une première dans l’Est du Québec. Cette soirée d’humour en micro ouvert met en vedette plusieurs humoristes de la relève.

Le public pourra aussi découvrir les Moontunes le 5 septembre, Éléonore Lagacé le 20 septembre, Elliot Maginot le 24 octobre, le spectacle «De la beauté» d’Alex Nevsky le 15 novembre et Shaina Hayes le 29 novembre.

En chanson, au Centre culturel Berger, la population pourra assister aux spectacles d’Alexandre Poulin le 14 septembre, Irvin Blais le 27 septembre, Marc Hervieux le 11 octobre, Ludovick Bourgeois le 16 novembre et 2Frères le 22 novembre.

En musique, le pianiste Alain Lefèvre sera en spectacle à Rivière-du-Loup le 4 octobre, Harry Manx, le 9 octobre en formule Espace scène et Carl Mayotte, le 1er novembre. De plus, la pièce de théâtre Broue prendra l’affiche en supplémentaire le 23 novembre.

En humour, Rivière-du-Loup en spectacles présentera les spectacles de Julien Lacroix le 13 septembre, Rosalie Vaillancourt le 28 septembre, Louis Morissette le 25 octobre, Katherine Levac le 9 novembre, Guillaume Pineault le 28 novembre et Jean-Thomas Jobin le 12 décembre.

La formule Shows du garage sera de retour encore cette année avec des prestations des Lunatiques et de Ping Pong Go le 19 septembre et Les Vulgaires Machins le 21 novembre. La première partie de ce spectacle sera assurée par le groupe louperivois Collation. D’autres spectacles de cirque, de danse, de théâtre, de la série les Grands Explorateurs et pour toute la famille font aussi partie de la programmation. La mise en vente des billets pour le grand public commencera le jeudi 23 mai dès midi.