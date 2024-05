Reprise des visites résidentielles préventives du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup informe les citoyens qu’il amorcera ses visites résidentielles préventives dès le lundi 6 mai. Avec l’objectif d’entrer dans plus de 800 résidences, les pompiers cogneront cette année aux portes des districts de l’Estuaire, de Saint-Patrice et de Fraserville.

La tournée s’effectuera du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 16 h et de 18 h 30 à 20 h, et le samedi, de 10 h à 16 h, jusqu’au début de l’automne. Ces visites permettront de vérifier les systèmes de protection incendie des résidences, afin de prévenir un embrasement et d’éviter le pire si un incident devait tout de même arriver.

Les citoyens sont d’ailleurs fortement invités à mettre à jour leurs appareils de façon périodique et non seulement lorsque les pompiers sont de passage. Un bon entretien de ces outils accélérera l’inspection, en plus d’aider à sauver des vies.

Lors de leur visite, les principaux éléments qui seront validés par les pompiers sont les suivants : avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage; avertisseur de monoxyde de carbone en présence d’un garage annexé ou d’un appareil de chauffage au bois, mazout ou propane; extincteurs portatifs en présence d’un appareil de chauffage à combustion; ramonage adéquat des cheminées; état des foyers extérieurs et des aanneaux, notamment.

Soulignons que le SSIRDL doit obligatoirement visiter chaque bâtiment, en vertu d’un règlement municipal. Si vous retrouvez un accroche-porte à votre résidence, il est donc important de rappeler sans faute au numéro indiqué pour fixer un rendez-vous pour l’inspection. Pour plus d’information, contactez le 418 862- 5901 ou consultez la section Sécurité incendie sur le site internet de la Ville (VilleRDL.ca), sous le menu «Services aux citoyens».

JAMAIS TROP PRUDENTS

La Ville en profite pour annoncer l’ajout d’un nouvel outil dans sa lutte contre les incendies. Comme dans de nombreuses autres municipalités proactives en matière de prévention des incendies, quelques centaines de plaquettes de numéros de résidences apparaîtront dans les prochains jours en zones rurales, boisées et agricoles, dans les secteurs de l’Anse-au-Persil, du chemin Fraserville, du chemin des Raymond et du Vieux Saint-Patrice.

Installées en bordure de route ou de rue, ces plaquettes permettront aux pompiers et aux premiers répondants, lors d’une urgence, de repérer plus facilement les numéros des résidences éloignées de la voie publique et, donc, de gagner de précieuses secondes pendant l’intervention.