Manifestation du milieu communautaire à Rivière-du-Loup

Le 1er mai, Journée de lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs, plus d'une cinquantaine de personnes ont participé à une manifestation au parc Blais de Rivière-du-Loup afin de demander des conditions de travail décentes et un revenu digne pour les personnes employées dans le milieu communautaire.

Cette action, organisée par la Corporation de développement communautaire (CDC) des Grandes Marées s’inscrivait dans le cadre de la campagne «ÉcoeuréEs d’être mépriséEs : Ensemble vers la grève sociale». Le CDC regroupe une soixantaine d’organismes sur le territoire de Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques.

«Le fait que les services publics soient coupés, ça fait que le communautaire est obligé de ‘’patcher’’ les trous. Ce sont les populations marginalisées qui en ressentent les plus grands contrecoups», explique Charlotte Gilbert, co-coordonnatrice à la CDC des Grandes Marées.

Chaque organisme représenté par la Corporation compte ses propres revendications, mais la demande d’un meilleur financement du communautaire pour améliorer les services à la population les rassemble tous.

«On a la chance d’être avec les gens sur le terrain. On connaît les besoins mieux que quiconque. [Avec plus de financement] on peut aller à l’avant-plan et être audacieux et audacieuses pour répondre aux besoins de la population», ajoute Charlotte Gilbert.

Les personnes rassemblées au parc Blais ont dénoncé la discrimination à l’emploi en raison de la couleur de peau ou du genre, l’invisibilisation du travail des femmes, la précarité des emplois du secteur communautaire, la régularisation des personnes sans statut et l’explosion des prix des loyers dans toute la région.

La manifestation regroupait des membres du Centre-femmes du Grand-Portage, du Comité logement Bas-Saint-Laurent, du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, et plusieurs autres organismes.

Les actions de la mobilisation «ÉoeuréEs d’être mépriséEs» ont lieu du 28 avril au 4 mai partout dans la province de Québec.