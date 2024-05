Du 1er au 31 mai, la Ville de Trois-Pistoles en collaboration avec Vélo Québec propose le Défi du Mois du vélo. Que ce soit pour un cyclocafé, des cycloemplettes, un cyclopique-nique, une cyclobalade, toutes les raisons sont bonnes pour rouler et profiter des nombreuses vertus du vélo pour la santé, tant physique que mentale.

Les participants courent la chance de gagner l’un des nombreux prix. En plus du concours national, la Ville de Trois-Pistoles offrira aux quatre cyclistes les plus vaillants ou assidus l’un des prix suivants : une carte de 12 accès pour adulte aux bains libres de la piscine régionale des Basques de Trois-Pistoles, un certificat pour une révision complète de vélo chez Pédal!, un bon d’achat de 50 $ chez OREKA ou une carte de 15 accès au Centre de conditionnement physique des Basques.

Pour faire partie du changement et participer dès maintenant, il faut s’inscrire en ligne au velo.qc.ca/moisduvelo et enregistrer ses déplacements à l’aide de l'application gratuite Geovelo. Il suffit de rejoindre la communauté de la Ville de Trois-Pistoles pour faire partie du concours national et celui organisé par la Ville. Il ne faut pas oublier d'utiliser l’application pour chaque déplacement.

Pour plus d’informations sur le Défi du Mois du vélo à Trois-Pistoles, il faut communiquer au 418 851-1995 poste 4284 ou par courriel à [email protected].