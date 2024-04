Succès pour les cliniques de passeports de Bernard Généreux

Les mercredi 24 et vendredi 26 avril derniers, les citoyens ont participé aux cliniques de passeports de Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. Les cliniques se sont tenues dans deux points de service, à Rivière-du-Loup et à Montmagny. Comme les cliniques précédentes, ces deux événements se sont avérés être un succès, avec plus de 825 demandes de passeports complétées.

«Nous sommes heureux d’avoir conclu nos cliniques d’avril avec autant de succès et de satisfaction auprès de nos citoyens. Je tiens à souligner l’importance de la précieuse collaboration de nos bénévoles, qui ont veillé au bon déroulement des cliniques en accompagnant les participants dans leur processus. D’ailleurs, de nombreux participants étaient bien préparés, car ils avaient rempli leur formulaire d’avance», affirme le député.

Le député souhaite cependant rassurer les absents. «Pour ceux qui ont manqué nos cliniques, je tiens à vous assurer que nous offrons ce service tous les jours, selon les heures d'ouverture des bureaux de Rivière-du-Loup et de Montmagny. Mon personnel de circonscription se fera un grand plaisir de vous donner rendez-vous au bureau, et vous accompagnera ensuite dans la réalisation de votre demande de passeport», souligne-t-il.

Pour de plus amples renseignements, il est possible de contacter le 1-800-668-1280 (Rivière-du-Loup), ou le 1-855-881-9876 (Montmagny), du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h 30.