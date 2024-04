Sœur Angèle juge une compétition culinaire amicale à Rivière-du-Loup  

Ce n’est pas tous les jours qu’il est possible de rencontrer Sœur Angèle, alors imaginez voir un de ses plats être dégusté et commenté par cette personnalité québécoise reconnue pour sa géante implication dans le milieu de la cuisine au Québec. C’est ce qu’ont vécu un petit groupe d’élèves du programme d’études en cuisine du CFP Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup, ce lundi 29 avril.

La grande dame de 85 ans, dont la renommée n’est plus à faire en province, était présente dans les locaux du centre d’enseignement afin de rencontrer les apprentis cuisiniers et de juger une compétition amicale organisée par sa fondation et les Fromages CDA. Une activité qui l’a aussi amenée à visiter un total de 14 centres de formation au cours des dernières semaines.

À Rivière-du-Loup, huit aspirants chefs ont allié créativité, techniques et gouts afin de préparer une entrée de huit ingrédients locaux mettant en valeur un fromage du Québec, tout en respectant des règles précises. Tour à tour, ils ont ensuite présenté leur création à la table des juges invités, dont faisait partie la célèbre cheffe qui a animé plusieurs émissions culinaires.

La compétition s’est déroulée dans la bonne humeur, l’objectif premier étant de valoriser les chefs apprentis et de leur donner l’intérêt de poursuivre leurs rêves culinaires.

MOTIVER ET INSPIRER

La Fondation Sœur Angèle a d’ailleurs la mission de soutenir les gens qui souhaitent découvrir et apprendre la cuisine. Elle propose notamment des services d’aide aux jeunes afin de les accompagner vers l’autonomie et la réussite derrière les fourneaux.

«Il faut qu’ils persévèrent parce qu’on a besoin de cuisiniers dans la restauration et il faut les motiver à continuer», a lancé Sœur Angèle, tout sourire, entre deux dégustations. «Mon rôle, c’est de les encourager, de leur dire qu’être cuisinier, c’est le plus beau métier du monde […] Nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour valoriser.»

Après plus de 65 ans dans le milieu culinaire, il est toujours aussi important pour la grande passionnée d’encourager la relève et de cultiver la flamme des jeunes pour la cuisine. «Après toutes ces années, la cuisine ça me fait encore de l’émotion. C’est une mission de bien faire manger les gens et de contribuer à leur santé», a-t-elle souligné.

Sœur Angèle était attendue de pied ferme au Pavillon-de-l’Avenir. Ses deux dernières visites, prévues plus tôt cette année, ont dû être annulées pour des raisons hors de son contrôle, dont une tempête de neige. Lundi, tous étaient heureux de pouvoir enfin se rencontrer.

«Pour l’élève, il faut le voir comme un défi, la possibilité de grandir et d’évoluer par rapport à son métier. Lors d’une compétition, même amicale, il y a beaucoup de compétences qui peuvent être acquises en très peu de temps, tant au niveau de la présentation culinaire que de l’utilisation de produits», a soutenu le chef enseignant Éric Archambault. «Sœur Angèle est une dame très dynamique et enthousiaste. D’avoir une personne aussi généreuse avec nous aujourd’hui, c’est exceptionnel.»

Stéphane Lizotte, un élève de 56 ans, était particulièrement heureux d’avoir la chance de participer à cette activité. Il n’a pas caché avoir beaucoup d’estime pour Sœur Angèle, dont l’énergie est contagieuse.

«C’est une de mes idoles en cuisine. C’est une grande dame, une femme qui a beaucoup d’entregent et dont la passion est communicatrice», a confié M. Lizotte. Il raconte avoir déjà eu la chance de la rencontrer, il y a quelques années. L’expérience avait été marquante.

«C’est là que j’ai vraiment eu le coup de foudre pour la cuisine. Quelque part, si je suis ici aujourd’hui, tout ça, c’est un peu grâce à elle», a-t-il dit, devant un plat mettant en valeur un produit de la Fromagerie St-Benoit-du-Lac.

Après de difficiles délibérations, les juges invités ont finalement tranché en faveur d’un plat créé par Kim Forcier. Le podium a été complété par Catherine Gauvreau et Delphine Poisot. Le plat coup de cœur a été celui d’Andrée-Anne Morin-Sirois.

Quoi qu’il en soit, tous les participants ont été gagnants à certains niveaux et plusieurs prix, dont des équipements de travail, leur ont été remis grâce à Sœur Angèle et son équipe.