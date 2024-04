Desjardins annonce une réduction de services au KRTB 

L’offre de services de Desjardins sera modifiée de façon considérable dans les prochaines semaines sur l’ensemble du territoire du KRTB. La coopérative a confirmé, ce lundi 22 avril, que neuf points de services de la région seront fermés ou transformés d’ici la fin du mois de juin en raison des changements dans les habitudes transactionnelles de ses membres.

Ces modifications sont liées à la restructuration majeure annoncée par le Mouvement Desjardins en janvier dernier. Desjardins avait alors annoncé qu’il prévoyait réduire le nombre de points de service de 30 % d’ici le 31 décembre 2026.

Dans la région de Rivière-du-Loup, la coopérative annonce ainsi la fermeture des centres de services de Saint-Épiphane, Saint-Modeste et Saint-Arsène, le 13 juin. Elle précise que ces succursales n’étaient utilisées que pour des services conseils sur rendez-vous, c’est-à-dire que les guichets automatiques avaient déjà été retirés.

À Saint-Arsène, par exemple, cette nouvelle avait été faite en septembre 2023, bien que les membres avaient été informés quelques mois plus tôt. Dans la même période, Desjardins avait aussi annoncé la fermeture du centre de services de Saint-Antonin.

Au Témiscouata, Desjardins confirme aussi la fermeture des points de services de Rivière-Bleue et Saint-Louis-du-Ha! Ha!, le 6 juin. Il indique du même coup que le centre de Notre-Dame-du-Lac sera transformé en libre-service.

Enfin, dans Les Basques, les centres de services de Saint-Éloi, Saint-Mathieu-de-Rioux et Saint-Clément seront également fermés, le 6 juin.

Jean-Benoît Turcotti, porte-parole du Mouvement Desjardins, explique que ces décisions ont été prises localement par les conseils d’administration de la Caisse de Viger et Villeray, de la Caisse du Témiscouata et de la Caisse des Basques.

«Il est important de préciser que lorsque le conseil d'administration d'une caisse décide de fermer un centre de services, de le transformer en centre libre-service ou de retirer un guichet automatique, c’est en réponse aux changements des habitudes transactionnelles des membres», a-t-il expliqué.

«Les caisses s'engagent alors à les accompagner durant cette période de transition en leur offrant un soutien adapté et en proposant des solutions alternatives personnalisées en fonction de leurs besoins.»

Desjardins soutient avoir observé une diminution significative de l'utilisation de plusieurs de ses modes transactionnels. Selon les données transmises par la coopérative, l'utilisation des comptoirs caissier ne représente plus que 1 % du volume transactionnel, et les guichets automatiques plus que 3 %, au 31 décembre 2023.

À la suite de ces transformations, le Bas-Saint-Laurent comptera 26 centres de services et 17 centres libre-service (guichet automatique seulement) de Desjardins. La coopérative demeure l’institution financière la plus présente, souligne Jean-Benoît Turcotti.