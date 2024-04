Le Grand Festival Canin de Dégelis annonce plusieurs nouveautés pour l'édition 2024

Le Grand Festival Canin de Dégelis sera de retour pour une cinquième année les 16, 17 et 18 août. Pour cette occasion, le comité organisateur annonce la tenue d’une compétition de saut aquatique, communément appelée «dock diving».

L’activité sera présentée tout au long du festival par Dock Dogs. Une piscine de 27 000 gallons d'eau sera installée sur le site. Le comité organisateur croit que ce sport canin sera certainement un attrait qui en mettra plein la vue aux spectateurs.

D'autres nouveautés feront leur apparition. Le vendredi, il y aura la présentation du spectacle familial «Magichien». De plus, les aînés auront leur part des festivités puisqu'il y aura une tournée des résidences pour personnes âgées de la municipalité de Dégelis avec l'entreprise de zoothérapie «De Pas à Pattes».

Il est présentement possible pour les exposants et les éleveurs d'effectuer leur inscription ainsi que pour les visiteurs d'acheter leurs billets via le site internet www.festivalcanin.com.

Le Grand Festival Canin de Dégelis est un événement familial qui rassemble des éleveurs éthiques CCC ainsi que des commerçants d'articles et produits canins. Plusieurs conférences, démonstrations de sports canins et spectacles sont aussi offerts pendant la fin de semaine.